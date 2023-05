Misterul valizei din Piața Roșie. Ce conține servieta purtată de agentul de securitate care-l însoțește pe Vladimir Putin. Video

Cei care au urmărit evenimentele din Piața Roșie, din Moscova, dedicate Zilei Victoriei, 9 mai, au putut observa, în imediata apropiere a lui Vladimir Putin un ofițer de securitate care purta o servietă de tip diplomat. Acesta îl însoțea pe Putin peste tot, atent la tot ce se întâmplă în jur, și nu se depărta de lângă el.

Omul cu servieta a fost observat în preajma lui Vladimir Putin inclusiv la momentul în care acesta și-a susținut discursul, de la pupitrul din Piața Roșie, în care a vorbit despre războiul declanșat împotriva „patriei noastre”. Ofițerul de securitate l-a însoțit pe tot parcursul plimbării pe care Vladimir Putin a făcut-o prin Piața Roșie, alături de președinții unor foste state sovietice.

Servieta a atras atenția, iar mulți dintre cei care au observat-o au speculat că în aceasta s-ar afla mecanismul de activare a rachetelor nucleare. Mai mult, analiștii militari au mers mai departe cu speculațiile spunând că afișând „Valiza nucleară”, așa cum a fost supranumită, Vladimir Putin a încercat să inducă teama în rândul reprezentanților statelor occidentale.

Cu atât mai mult cu cât, de la declanșarea războiului din Ucraina, oficialii ruși s-au întrecut în a lansa amenințări cu un război nuclear.

Pe de altă parte, trebuie spus că o astfel de servietă se află în dotarea unor ofițeri de securitate însărcinați cu paza unor demnitari sau șefi de stat. Aceasta se desface și, în cazul unui incident, poate fi folosită ca scut de protecție pentru a bloca proiectile lansate către cel protejat.

O astfel de servietă a fost utilizată, de un agent de pază, în atentatul care a avut loc la jumătatea lunii aprilie împotriva premierului japonez Fumio Kishida. Un bărbat a aruncat înspre acesta cu o grenadă fumigenă care a fost oprită, înainte să-și atingă ținta, chiar cu ajutorul unui astfel de dispozitiv.

Premierul japonez Fumio Kishida se afla în vizită în orașul Wakayama pentru a ține un discurs electoral, în cadrul campaniei pentru viitoarele alegeri locale din Japonia. La un moment dat, s-a auzit o explozie puternică și imediat, în atmosferă, s-ar răspândit un fum puternic. Ofițerii de securitate l-au evacuat pe șeful guvernului nipon.

