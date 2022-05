Misterul terifiant al „omului cenușiu” care bântuie al doilea cel mai înalt munte din Marea Britanie

Cunoscută sub numele de Am Fear Liath Mòr în galica scoțiană, prezența sau creatura i-a făcut pe alpiniștii experimentați să sufere sentimente de panică și frică. Puțini oameni au văzut vreodată creatura, sau poate nu au trăit pentru a spune povestea, dar au existat o mulțime de senzații ciudate pe munte resimțite de alpiniști.

Se spune că omul cenușiu îl urmărește pe Ben MacDhui, care este situat în Cairngorm din estul Highlands ale Scoției și este al doilea cel mai înalt vârf din Marea Britanie, după Ben Nevis.

Dimensiunea lui uriașă este primul lucru pe care alpiniștii îl observă.

El este adesea simțit înainte de a fi văzut și acest lucru a fost descris ca un set de pași bătători pe vârful cețos al muntelui. Profesorul Collie era un pasionat alpinism și în 1925 a ținut un discurs la cea de-a 27-a reuniune generală anuală a Clubului Cairngorm, cel mai vechi și unul dintre cele mai mari cluburi de alpinism din Scoția.

Ciudățenia din munți

Vorbind despre un incident pe care l-a amintit de la Ben Macdui din Cairngorms, cu 34 de ani mai devreme, în 1891, el a spus: „Mă întorceam de la cairnul de pe vârf într-o ceață când am început să cred că am auzit altceva pe lângă zgomotul propriilor pași. .

„La fiecare câțiva pași pe care i-am făcut, am auzit un scrâșnit, iar apoi un alt zgâit de parcă cineva mergea după mine, dar făcea pași de trei sau patru ori mai mari decât ai mei.

„Mi-am spus: „Toate acestea sunt o prostie”. L-am ascultat și am auzit din nou, dar nu am văzut nimic în ceață.”

„În timp ce mergeam mai departe și în spatele meu se auzea un ciudat scâșnet, am fost cuprins de groază și am luat-o pe călcâie, clătinându-mă orbește printre bolovani timp de patru sau cinci mile până aproape de pădurea Rothiemurchus.

„Orice ai face din asta, nu știu, dar există ceva foarte ciudat în vârful Ben MacDhui și nu mă voi întoarce acolo singur, știu.” Totuși, sentimentele de groază de pe munte ar putea fi explicate și prin condițiile de acolo.

Rapoartele martorilor despre creatură ar putea fi puse pe seama iluziilor cauzate de frig, oboseală sau nivelul scăzut de oxigen de pe munte. Natura îndepărtată a peisajului ar putea fi și motivul pentru care mulți alpiniști raportează sentimente de frică sau de urmărire.

Oricare ar fi adevărul, misterul marelui om cenușiu va continua să-i sperie pe alpiniștii de la Ben MacDhui pentru mulți ani de acum înainte, potrivit mirror.co.uk.