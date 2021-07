Nu există o explicație științifică pentru acestă ciudățenie care se repetă anual. Doar povești și legende.

Cert este că în fiecare lună august, cu câteva zile înainte de sărbatoarea Sfintei Marii, sute de șerpi mici ies din văgăuni și se adună în zona unei mânăstiri, templul lui Panagia Lagouvarda – Fecioara Maria a Șerpilor, în apropiere de satul Markopoulo, situat pe o colină în partea de sud a insulei, la aproximativ 30 km în afara orașului Argostoli.

Șerpii sunt inofensivi și toți au o cruce albă pe cap.

Momentul cu adevărat ciudat este cel chiar din ziua Sfintei Marii, pe 15 august, când micii șerpi încep să intre în biserică și să se urce pe icoane, fără să se ferească sau să dea semne că s-ar speria de oamenii care participă la slujbă. Rămân în lăcașul de cult până la asfințit, apoi ieș și se ascund. Pur și simplu dispar vreme de un an, până la viitoarea sărbătoare a Sfintei Marii.

Au fost nenumărate cazuri când enoriașii i-au luat pur și simplu în mână fără ca aceștia să aibă vreo reacție agresivă.

În anii când șerpii nu s-au arătat, insula a fost lovită de nenorociri

Doar de două ori în istorie a fost consemnată absența ciudaților șerpi care vin la slujbă. În 1940, anul ocupației AXIS și în 1953, când a avut loc un cutremur devastator, care a distrus în totalitate cele mai multe orașe de pe insula Kefalonia.

Astfel, localnicii consideră apariția acestor viețuitoare un semn bun. În ultimii ani, întrucât șerpii sunt foarte mici și există riscul să fie călcați în picioare de mulțimea de turiști și pelerini sosiți la festival în perioada 14-15 august, localnicii îi adună din timp și îi duc în biserică în saci sau borcane și îi depozitează în apropierea icoanei de argint a lui Panagia Fidoussa (Fecioară a șerpilor).

Șerpii au fost un simbol puternic al regenerării și vindecării în Grecia antică. În trecut, șerpi inofensivi erau plasați în camerele celor bolnavi și răniți, de aici și tija lui Asceplius, simbolul medicinei. Cei de la Kefalonia sunt văzuți ca un semn divin și un miracol al Fecioarei Maria.

Legenda măicuțelor protejate de turci

Biserica din zilele noastre se află, scrie siteul creștinortodox.ro, pe locul fostei Manastiri Langouvarda, distrusă de turci, precum și cutremurul major din anul 1953. Tradiția locală, bazându-se mai mult pe legende, spune că în momentul în care mânastirea a fost atacată de pirați, cândva în anul 1705, maicile s-au rugat Maicii Domnului să le salveze și să le transforme în șerpi, spre a nu fi luate prizoniere sau batjocorite. Rugaciunea lor a fost ascultată, iar pirații s-au înfricoșat la vederea șerpilor și nu au mai prădat biserica.

Serpii Maicii Domnului, avand capul insemnat cu o cruce, precum si limba in forma de cruce, apartin clasei de serpi „telescopus fallaxspecies”, numita si „sarpele-pisica european”. Acesti serpi intra in biserica in vremea slujbei, iar nu oricand, aratand o blandete deosebita fata de crestinii din interior. Imediat ce se termina slujba Sfintei Liturghii, serpii devin oarecum agresivi, ei iesind din biserica si intorcandu-se in pustiul din zona. Oricat ar fi cautati acestia, ei nu vor putea fi gasiti, pana anul urmator.