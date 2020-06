Una dintre cele mai cunoscute vedete din România, Andreea Marin, a cunoscut succesul ca prezentator al emisiunii „Surprize, surprize”, de la TVR. Ea a povestit că în acea perioadă, deși emisiunea sa înregistra audiențe record, veniturile pe care le obținea nu erau deloc pe măsură.

Salariul pe care îl încasa era destul de mic, astfel încât, a mărturisit ea, de multe ori rămânea fără bani, de la o lună la alta.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învățat totul de la început. Nu in minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era și așa mic. Puteam să-mi cumpăr pe luna doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, și să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam sa fiu elegantă”, a povestit Andreea Marin.

Ea a mai relatat că, la începuturile carierei sale din TVR avea un singur sacou, ieftin, pentru că nu-și permitea haine scumpe.

„Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înțelegem bie! Eram îmbrăcată bine, doar la emisiune”, a spus Andreea Marin.

În prezent, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste dragoste alături de consulul României în Libia, Adrian Brâncoveanu. Cea mai mare mulțumire a ei este că bărbatul pe care l-a ales se înțelege foarte bine cu Violeta, fiica rezultată în urma mariajului cu Ștefan Bănică.

Pentru viitor, Andreea Marin își dorește sănătate și putere de muncă pentru a duce la bun final toate proiectele pe care și le-a propus.

„Să fie la fel de bine cum a fost anul trecut. Nu a fost un an ușor, a fost foarte mult de muncă, dar până la urmă să ne bucurăm când avem sănătatea de partea noastră și când suntem în stare să împlinim ceea ce visăm, chiar dacă efortul uneori te face să îți spui «Îmi doresc doar să dorm!», eu și în 2020 îmi doresc la fel de multă muncă și cu rezultate“, a încheiat Andreea Marin, într-un interviu pentru romaniatv.net.