Cei doi au mereu de împărțit câte ceva, chiar dacă prin despărțirea lor ar fi trebuit îngropată securea războiului. Iulia Albu i-a interzis fostului soț să-și vadă fetița pe care o au împreună.

Despre acest lucru, Mihai Albu spune că deși avea programată ziua în care trebuia să o vadă pe micuța lui, fosta soție au decis să amâne întâlnirea, din cauza pandemiei de coronavirus.

„Noi, inițial, când a apărut toată nebunia aceasta cu pandemia a fost cam pe la jumătatea lunii martiea, pe 15 martie. Exact atunci ar fi fost weekendul trei din lună și ar fi trebuit să iau copilul. Am stabilit fiind la început atunci, tocmai se luaseră măsuri drastice, și am hotărât împreună cu fosta soție, cu mama copilului, că poate este mai bine să sărim acel weekend”, a declarat Mihai Albu.

La rândul ei, Iulia Albu susține că nu ar fi vrut să-l lase pe fostul ei soț să-și vadă fetița deoarece el ar fi fost expus infectării cu coronavirus

„Din câte m-am interesat și am vorbit cu avocatul meu și cu Protecția Copilului, cu direcțiile care se ocupă de toate aceste situații, aș fi avut dreptul să mă văd cu fetița mea și să o iau în weekendurile mele. Bineînțeles, luând toate măsurile de distanțare, de protecție, de spălat pe mâini, de igienă și absolut tot.

Însă, fosta soție i-a spus copilului meu că eu sunt un adevărat pericol pentru că mă duc la serviciu și în acest fel mă expun îmbolnăvirii. M-am dus la serviciu, dar cu protecție, cu mască, cu mănuși, cu absolut tot și nu au venit clienții la mine la atelier, absolut nimeni nu a intrat la mine în atelier”, a adăugat el.

Un alt motiv de scandal între cei doi este că Iulia Albu l-a acuzat pe designer că nu plătește pensia alimentară.

„Sunt la zi cu pensia alimentară. Și eu am greutăți, probleme financiare, ca toți oamenii de altfel. Toată lumea se confruntă cu probleme financiare, desigur, mai ales în această perioadă. Însă am plătit mereu pensia alimentară. Nu are vreo importanță, însă această pensie alimentară vine pe lângă toate cele necesare Mikaelei, cum ar fi rechizite, biciclete, excursii, dar și alte necesități pe care orice părinte trebuie să le asigure copiilor, indiferent că părinții sunt sau nu mai sunt împreună.

Să mă dea în judecată dacă are dovezi că nu am plătit. Am văzut că foarte mulți părinți din familii destrămate trăiesc exact ceea ce trăiesc eu acum și empatizează cu situația mea, chiar și persoane publice care s-au lovit de această situație. Însă dacă mama ar fi mai tolerantă și ar vorbi cu copilul, să-i explice că e în siguranță cu tatăl, poate nu ne-am fi lovit de această situație. Cine a fost de bună credință și-a lăsat copilul să-și vadă părintele”, a declarat Mihai Albu, potrivit cancan.ro