Misterul Pasului Diatlov bântuie lumea științifică de peste 60 ani. Cazul misterios și oribil Pasului Diatlov ar putut fi rezolvat … cu puțin ajutor de la Walt Disney. Doi cercetători și-au propus să privească cu ochi moderni tragedia din 1959, folosind simulări pe computer și o abordare împrumutată de la animatorii ‘Frozen’!

Ce s-a întâmplat atunci? Situația i-a nedumerit pe experți timp de zeci de ani: Igor Diatlov, în vârstă de doar 23 de ani, și echipa sa de 9 schiori experimentați au început o aventură de 2 săptămâni în Uralul stâncos. Unul a abandonat, dar ceilalți au continuat.

Un grup de salvare a fost trimis câteva săptămâni mai târziu, când nu s-a auzit nimic despre ei. Cortul grupului a fost găsit pe un vârf numit „Death Mountain” – în regiunea Sverdlovsk. Era gol, cu țesătura tăiată, deschis din interior.

Au fost necesare câteva luni bune pentru a recupera trupurile schiorilor din zăpadă. În mod bizar, părea că toți schiorii că s-au dezbrăcat în ciuda frigului care era neiertător. Apoi următorul semn de întrebare a fost dat de caracteristicile rănilor, de la cranii crăpate la o limbă lipsă.

Recent, anul trecut, autoritățile ruse au confirmat o teorie de lungă durată conform căreia grupul ar fi fost prins într-o avalanșă de plăci. Momentul în care se rupe un strat de zăpadă slăbit, eliberând un potop de gheață. Pentru mulți, explicația a fost nesatisfăcătoare.

Teoriile mai ciudate despre Pasului Diatlov includ un atac Yeti, contaminarea radioactivă sau un efect sonor ciudat care i-a înnebunit pe schiori. A fost o acoperire a Kremlinului pentru un experiment militar?

În revista Nature, inginerul geodez rus Alexander Puzrin și expertul în simulare Johan Gaume și-au propus să demonstreze că incidentul nu a fost atât de ciudat.

Ei evidențiază factori care se opun ideii unei avalanșe. Acestea sunt un „unghi de panta mai mic decât de obicei, lipsa semnelor de avalanșă, incertitudini cu privire la mecanismul de declanșare și leziuni anormale ale victimelor”. Combinând informații din înregistrări istorice cu modele analitice și simulări detaliate, cei au recreat tragedia etapă cu etapă.

Pentru început, s-a presupus că vârful unde a fost găsit cortul nu era suficient de abrupt pentru o avalanșă. Prin calculele lor, și explicate în detaliu de National Geographic, au stabilit că era „de fapt mai aproape de 30 de grade, cerința minimă a regulii generale”. Chiar și așa, un punct major de nedumerire a fost ceea ce părea a fi un decalaj de 9 ore între momentul în care au ridicat cortul și posibila avalanșă. Cum de a durat atât de mult?

Aici Gaume și Puzrin indică vânturile „katabatice”. Revista Smithsonian le descrie ca „pâlnii de aer cu curgere rapidă propulsate de forța gravitației”. Este de presupus că împingerea naturală consecventă a dus la montarea zăpezii pe pantă. Zăpadă care în cele din urmă a cedat și s-a îndreptat direct spre schiorii nefericiți.

Zăpada și animalele

Au contribuit ei la procesul mortal? În această versiune a evenimentelor, prin stabilirea taberei folosind instrumente pe care grupul le avea: „Dacă nu ar fi făcut o tăietură în pantă, nu s-ar fi întâmplat nimic”, comentează Puzrin. Perturbarea rezultată dintr-o sarcină necesară, aparent minoră, ar fi putut destabiliza gheața. Topografia lui vârfului Kholat Saykhl este înșelătoare. Un astfel de peisaj i-a confundat chiar și pe cei mai buni din domeniul alpinismului.

Deși pare puțin probabil ca rănile brutale ale victimelor Pasului Diatlov să fi fost cauzate de accelerarea zăpezii și a gheții, noile cercetări arată că acest lucru este posibil. Detalii groaznice, cum ar fi globii oculari lipsă, au fost generate de animalelor care mănâncă cadavrele.

Nu toată lumea este convinsă. Jim McElwaine de la Universitatea Durham spune în New Scientist că grupul de schiori a fost probabil speriat de ceva,fugind din cort și mergând la temperaturi sub zero, îngroziți și fără îmbrăcăminte adecvată.

Este incidentul Pasului Diatlov un eveniment supranatural, o acoperire militară sau o catastrofă a Mamei Naturii? facand? Au trecut șase decenii de la tragedie, deci probabil adevărul nu va ieși niciodată la iveală …

