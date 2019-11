Cu toate că au trecut mai multe luni de la moartea lui, cauzele decesului acestuia încă reprezintă un mister.

Laura Vicol, avocata şi prietena lui Răzvan Ciobanu, a participat recent la o prezentzare de modă dedicată memoriei regretatului designer.

Laura Vicol a dat detalii de ultimă oră din ancheta morţii lui Răzvan Ciobanu.

„Am fost implicată din toate punctele de vedere pentru Răzvan, nu merită să fie uitat niciodată. Ancheta este în proporţie de 99,9 la sută la final. Mai aştept doar raportul procurorului după care pot să îl fac public.Mi s-a spus că în aproximativ două săptămâni va fi gata. Dacă ar fi Parchetul meu v-aş da mai multe detalii, eu sunt un om integru, nu mint”, a spus Laura Vicol.

Laura Vicol susține că un apropiat al lui Răzvan Ciobanu s-ar fi folosit de el, iar acesta ar fi autorul moral al tragediei.

„Autorul acesta moral de care tu spui, este cineva din preajma lui, din viaţa lui. Este o persoană nou intrată în viaţa lui, a intrat în viaţa lui în ultima perioadă, iar eu personal, îl consider direct răspunzător pentru moartea lui. Este un autor moral, pentru că dacă el nu ar fi existat toate lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat. Totul s-a întâmplat din cauza unei persoane, care din păcate nu are cum să răspundă penal pentru că ceea ce a făcut nu este o infracţiune. (n.red. – a făcut accident din cauza lui? Nu, exclus, Doamne fereşte! Nu am spus lucrul ăsta, sunt avocat şi nu fac speculaţii, nu vorbesc decât pe probe şi atât. A fost forţat să plece la mare. S-a întors pentru că el şi-a dorit să vină acasă. Persoana respectivă s-a folosit foarte mult de el”, a spus Laura Vicol pentru spynews.ro.

Te-ar putea interesa și: