MIȘCĂRI SPECTACULOASE în inima DNA. O procuroare celebră și-a luat TĂLPĂȘIȚA în urma unui SCANDAL-MONSTRU cu doi „GREI” din „direcție”

CSM a aprobat incetarea activitatii la DNA si continuarea la Parchetul Tribunalului Bucuresti a vestitei procuroare Florentina Mirica, dupa un scandal pe care l-ar fi avut cu adjunctul DNA Calin Nistor si adjunctul Sectiei I DNA Danut Volintiru, scrie luju.ro





Secția pentru procurori a CSM a aprobat luni, 26 noiembrie 2018, cererea vestitei procuroare Florentina Mirica, cea care a condus ani de zile Serviciul de combatere a coruptiei in justitie, de incetare a activitatii la DNA, astfel ca aceasta isi ia talpasita din parchetul anticoruptie. Mirica isi va continua activitatea la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Solicitarea lui Mirica de a pleca din DNA a venit la cateva zile dupa scandalul pe care, conform surselor Lumea Justitiei, l-ar fi avut cu adjunctul DNA Calin Nistor si adjunctul Sectiei I DNA Danut Volintiru, care au infirmat rechizitoriul pe care aceasta l-a facut in “Dosarul DIPI 2”, dosar fata de care Inalta Curte a dispus in aprilie 2018 sa fie finalizat in sase luni (click aici pentru a citi) . Trebuie amintit ca Florentina Mirica a condus ani de zile serviciul DNA de investigare a judecatorilor si procurorilor, denuntat de asociatiile profesionale ale magistratilor drept un instrument de santaj si presiune. De altfel, dovada sunt cele aproximativ 3.500 de dosare deschise de DNA impotriva magistratilor. De asemenea, aceeasi Mirica a incasat poate cea mai scandaloasa achitare a DNA din 2017, si ne referim la dosarul doctorului Yassin, care a fost gasit nevinovat, alaturi de un alt inculpat, dupa ce ambii au fost tinuti in arest preventiv timp de 1 an si alte cateva luni in arest la domiciliu (click aici pentru a citi).

Stoina a fost amanat

In schimb, in ceea ce-l priveste pe fostul procuror DNA Eugen Stoina, trimis recent in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie pentru sustragere de la prelevarea de mostre biologice in urma accidentului rutier care a avut loc la inceputul acestui an, Sectia pentru procurori a CSM a decis amanarea analizarii suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea cauzei in procedura de camera preliminara (vezi facsimil 2). O decizie conforma cu legea, avand in vedere ca dosarul poate fi returnat de instanta la parchet.

Procurorul Eugen Stoica risca pana la 5 ani inchisoare cu executare, potrivit art. 337 din Codul penal care stabileste urmatoarele: “Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani”.

Dupa ce a fost interzis la Realitatea TV, Oreste are parte de un NOU ATAC! Lovitura de ultim moment

Pagina 1 din 1