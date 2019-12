Cozmin Guşă a făcut o analiză la zi a situației din PSD, aducând totodată şi soluţiile pentru revitalizarea absolut necesară a partidului în 2020 în perspectiva crucialelor alegeri locale și parlamentare

Potrivit analistului politic soluţiile propuse de el ar putea fi aplicate începând cu luna februarie 2020.

„Discut cu parte dintre liderii actuali, fie individual, fie in grupuri mai restranse, insa am inceput acest demers inca de la inceputul lui 2019, cand mi-a devenit limpede ca Liviu Dragnea îndrepta „masina PSD sa intre drept in zid”. In mod concret, intelegand ca mana invizibila a statului paralel actioneaza si are un interes mare in disparitia PSD, pe fondul emergentei electorale a USR-PLUS, am inceput discutiile cu oameni din PSD, pe care-i cunosc din perioada mea de secretar general, pentru ca sa pricep originea si textura puterii discretionare ciudate pe care o exercita Dragnea asupra partidului, prin mijlocirea CEX ului. Si-am inteles ca Dragnea era cel mai disciplinat „calau” al propriului partid, beneficiind de sprijinul si protectia temporara a oamenilor din statul paralel, care-l amageau ca oferindu-le PSD pe tava, spre distrugere, el va beneficia de imunitate in dosarele sale. A fost, in mod clar azi, un calcul de amator insetat de putere, in urma acestui aranjament subteran castigand doar cei care-au dorit extinctia PSD, si vedeti decaderea si degringolada de azi, respectiv cei care l-au „programat” pe Dragnea la o lunga perioada de detentie, convingerea mea este ca pe model SOV, un alt naiv nepregatit care a considerat ca acele complicitati sulfuroase cu statul paralel ti-ar putea asigura succes, bani si imunitate simultan!

În acest context, Guşă a spus că o parte dintre liderii PSD au fost obligaţi să plece la noul partid condus de Ponta, doar pentru a-şi continua parcursul politic.

„Paul Stanescu , Sorin Grindeanu sau Gabriela Firea i s-au opus in mod evident, sunt si altii, ca sa nu mai vorbesc despre cei care-au fost obligati sa se integreze in Pro Romania ca sa-si poata continua parcursul politic de stanga, de la Mihai Tudose, pana la Adrian Tutuianu, Ion Mocioalca, Felix Rache, si multi altii. De altfel, acestia din urma sunt chiar cei care-au adus zestrea de voturi care-au facut Pro Romania partid europarlamentar, concomitent cu decaderea PSD ului in urma PNL ului.

În legătură cu propunerile de redresare a PSD, Guşă consideră că ar trebui ca la alegerile locale, partidul să introducă „criterii obligatorii pentru cei care vor sa candideze la functiile de conducere in partid”.

„Prin discutii si procese de gandire colectiva pentru identificarea solutiilor posibile de reforma. Uite, m-am bucurat ca actualii mei colegi din conducere au preluat proiectul transformarii Consiliului National al PSD intr-un filtru profesional al candidaturilor in alegerile din 2020, ceea ce va face diferenta pe piata politica romaneasca, desigur cu conditia necesara sa fie profilat corespunzator: cu un viitor Presedinte de Consiliu National care sa aiba expertiza ceruta, adica sa fie un universitar cu activitate validata la nivel academic, cu sefi de departamente care sa aiba experienta relevanta la nivel ministerial, si sa nu aiba dorinta unor noi mandate, tocmai pentru prezervarea obiectivitatii alegerii candidatilor sau a viitorilor ministrii din „guvernul din umbra al PSD”. Legat de asta, le-am propus in plus sa voteze niste criterii obligatorii pentru cei care vor sa candideze la functiile de conducere in partid. Spre exemplu, trebuie ca cei care vor candida la functia de secretar general sa poata prezenta o experienta validata de manager organizational/politic/privat, adica sa fi condus ceva sute de oameni spre succes in vreun domeniu mentionat. Sau absurditatea cu functia de presedinte executiv, care nu ar mai trebui sa existe in noul Statut, pentru ca doar incurca si da nastere unor batalii interne inutile. Pentru dublarea activitatii politice la varf a liderului PSD sunt suficienti 3-5 prim-vicepresedinti care sa sustina public batalia politica a partidului. Iar acestia sa fie alesi nu pe criterii de succes electoral in judetele lor, ci pe expertiza in domeniile activitatii politice curente dublata de activitatea actuala a lor in aceste domenii.

Gușă crede că PSD poate profita de guvernarea instabilă a PNL

„In conjunctura actuala, cu PNL-ul ce guverneaza si cu Klaus Iohannis ce „guverneaza PNL-ul”, partidul trebuie sa-si azimuteze activitatea politica la varf functie de aceste realitati. In mod logic, unul dintre prim-vicepresedinti trebuie sa vectorizeze public parlamentarismul, cu principiile, cutumele si activitatile necesare perioadei. Iar asta nu-i deloc simplu, cu ambitiile unui presedinte devenit brusc activ, dublata de disperarea PNL-ului de a-si mentine o guvernare instabila si care se va instala in cca 2 luni pe o spirala a neincrederii publice. Iar aici eu il vad cel mai potrivit chiar pe liderul interimar actual , Marcel Ciolacu. Nu doar pentru ca are functia parlamentara cea mai importanta, dar se pare ca intelege si implementeaza cel mai bine aceste mecanisme, nu doar din PSD”, a spus Gușă

De asemenea, Gușă susține că revenirea în PSD a lui Adrian Nastase, Mircea Geoana și Vasile Puscas ar fi benefică pentru partid

„Eheee, bine-ar fi daca s-ar putea, ati mentionat trei nume care confirma expertiza PSD-ului in politica externa de-a lungul vremii, dar sa nu uitam ca in acest partid de la Ioan Mircea Pascu la Titus Corlatean, exista inca multi care pot domina azi orice discutie, publica sau nu, legata de acest domeniu. Iar al patrulea prim-vicepresedinte, dupa parerea mea, ar trebui sa fie o personalitate a PSD ce sa monitorizeze, comenteze, completeze actiunile cu consecinte relevante ce decurg din activitatea CSAT, organism ce lucreaza activ, decide proiecte majore pentru Romania, dar atentie, fara vreo opozitie institutionala posibila la pozitiile actualului presedinte, care , fiind om nu-i asa, poate gresi. Apare cu atat mai necesar ca, cel putin la nivel public ,PSD sa genereze o actiune profesionist/constructiva printr-un prim-vicepresedinte, de-al carui nume sa nu ma-ntrebati, ca nu-l am inca in minte. Sunt convins insa ca actualii mei colegi pot avea propuneri consistente”, a afirmat Cozmin Gușă

Marcel Ciolacu nu-și dorește șefia PSD

„Am spus si public acum vreo saptamana ca mi-a marturisit si mie si altor colegi din conducere ca nu-si doreste asta. Dar eu nu evoc aceasta functie de prim-vicepresedinte pentru el doar public, i-am spus-o si lui si colegilor in urma cu cateva saptamani. Sigur, vom vedea la urmatoarele discutii, dar mie imi pare ca daca exista o asemenea intentie, nu-i apartine neaparat lui ci mai degraba unui cerc de sustinatori care-ar dori, oarecum firesc, sa parvina politic prin intermediul sau.

E limpede si firesc ca Marcel are sustinatori importanti si-n partid, e presedinte interimar, e vechi in partid, si-n mod logic acesti sustinatori considera ca i-ar veni randul. Ma rog, vor fi discutii interne care vor lamuri acest lucru, ceea ce toti trebuie sa priceapa este ca proiectul de reforma la varf este mai important decat persoana, s-a facut acea gresela majora cu Dragnea, care-a venit dupa „greseala Ponta”, si uite cat de jos s-a ajuns, ca lumea sa-si puna problema disparitiei PSD-ului, ca un rau major asimilat de o parte din populatie. Ah, aici am o remarca legata chiar de Marcel Ciolacu si Klaus Iohannis: l-am auzit in interviul cu Chireac ca el il considera pe Iohannis ca fiind si presedintele sau, ceea ce mi se pare eronat, chiar daca este constitutional si civic. Klaus Iohannis poate fi considerat c-ar fi si presedintele pesedistilor doar in momentul in care-si va rectifica abordarile publice legate de necesitatea disparitia PSD-ului, pe care le-a continuat si dupa campanie!”, a conchis Cozmin Gușă

