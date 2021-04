Luni, după ce a anunțat că se retrage, Andi Manciu, fost jurnalist, a declarat că își dorește o perioadă de liniște și relaxare. Surse politice din Parlamentul României susțin că retragerea lui Manciu vizează o mișcare strategică, deoarece Ludovic Orban își dorește să își pună omul la șefia Agerpres, care este agenția oficială de presă a României.

Manciu spunea, în cursul zilei de luni, că a traversat o perioadă grea la cu ocazia pandemiei de coronavirus și că s-a implicat activ în comunicarea guvernamentală. Surse guvernamentale susțin însă că actualul premier Florin Cîțu i-a spus lui Manciu să plece din funcție, în caz contrar urmând a fi demis.

“M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am ocupat in calitate de consilier de stat de coordonarea comunicarii guvernamentale. O perioada dificila, incarcata, plina de provocari si de momente care imi vor ramane in minte pentru multa vreme de acum incolo. Acum e momentul sa pun punct si altii sa preia aceasta responsabilitate”, a scris Manciu, pe facebook.

În cărți pentru șefia Agerpres

Omul care îl ține în brațe pe fostul jurnalist este nimeni altul decât Ludovic Orban. Acesta a spus despre Manciu că se va retrage la PNL, pentru a se ocupa de relația cu presa, fiind șeful departamentului pentru relația cu mass media.

Coaliția discută aprins în aceste zile despre nominalizările la instituțiile de presă publice, precum Televiziunea Română, Radio România sau Agerpres.

Din câte se pare, șeful Agerpres va fi numit de liberali iar pentru asta Ludovic Orban își dorește foarte mult ca Andi Manciu să devină șeful acestei instituții, care în prezent este condusă de Claudia Victoria Nicolae, fost consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan, și director adjunct la Agerpres.

Manciu nu are diplomă de absolvire

În octombrie 2020, Andi Manciu, consilier de stat al fostului premier Ludovic Orban şi şeful Grupului de Comunicare Strategică, a fost implicat într-un imens scandal legat de faptul că nu are diplomă de licență, dar ocupă o funcție de conducere la nivelul Guvernului României.

Manciu a fost student la Facultatea de Științe Politice, dar nu are diplomă de absolvire.

“Domnul Eduard Andi Manciu a fost înmatriculat la Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea ştiinţe politice promoţia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenţă”, a transmis SNSPA.

În replică, Manciu a spus că nu a ascuns niciodată faptul că nu este absolvent al studiilor universitare și că nu poate fi comparat cu alte persoane care și-au ascuns trecutul.

„E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a spus Adrian Manciu, șeful Grupului de Comunicare Strategică.