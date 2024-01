Protestele și politica. Cazul Miron Mitrea, sindicalistul ajuns ministru al Transporturilor și lider PSD

Miron Mitrea s-a remarcat inițial ca lider de sindicat. Inginer la acea vreme, el a înființat prima confederaţie sindicală de după 1989, CNSLR Frăția, fiind liderul acesteia până la mijlocul anilor ’90.

Din sindicat a apărut Partidul Solidarității Sociale, absorbit ulterior de PDSR, actualul PSD. Prin această mișcare, Mitrea a intrat în politică ca unul dintre liderii celui mai important partid politic apărut după dispariția comunismului.

Miron Mitrea s-a născut la 8 august 1956, la Sighişoara. Când avea opt ani, Mitrea s-a mutat cu familia în Bucureşti, iar liceul l-a făcut la „Dr. Petru Groza”. A absolvit ulterior Facultatea de Transporturi din cadrul Politehnicii din Bucureşti, secţia Autovehicule Rutiere.

Cariera a început-o ca stagiar la SUGTC Constanţa (Staţia de Utilaj Greu), după care s-a transferat la Bucureşti. În perioada 1983-1989 a fost şef de atelier la IUGC (Întreprinderea de Utilaj Greu pentru Construcţii), Autobaza Bucureşti.

În ianuarie 1990, acesta a fondat Sindicatul Liber al Şoferilor şi Confederaţia Sindicală „Frăţia”. În 1993, după fuziunea cu centrala sindicală CNSLR, Mitrea a devenit preşedinte executiv al CNSLR – „Frăţia”.

În același an, Mitrea a înființat Partidul Solidarităţii Sociale, o formațiune politică a sindicaliștilor. După un an petrecut ca șef al organizației, Mitrea a decis să se înscrie în PDSR. În 1995, sindicalistul a intrat în conducerea centrală a social-democraţilor, din poziţia de vicepreşedinte. În perioada 2000-2004 a fost ministru al Transporturilor.

Prinși în haosul provocat de Revoluția din 1989, muncitorii nu și-au înființat sindicate în primele zile după așa-zisa schimbare de regim. În lunile următoare, în uzine și alte unități de stat au început să apară primele „sindicate libere”.

Primul astfel de sindicat a apărut la Ploiești pe 15 ianuarie 1990 și a avut rolul de a reprezenta muncitorii din Întreprinderea „1 Mai”. Zece zile mai târziu a apărut al doilea sindicat semnificativ prin numărul de membri – Sindicatul Liber al Şoferilor din România, cu sediul la Bucureşti. Liderul acestuia era inginerul Miron Mitrea, care reprezenta 23.000 de salariaţi, conducând cea mai importantă masă de muncitori la acea vreme.

Sindicatul a primit de la Primăria București fostul sediu al Consiliului Municipal al Sindicatelor, situat pe Str. Anghel Saligny nr. 2 din Sectorul 5. Treptat, alte sindicate i s-au alăturat lui Miron Mitrea, precum: Sindicatul Liber Independent „Policolor” Bucureşti (cu 1.500 de membri), Sindicatul Liber „Aviaţie” (cu 1.500 de membri), Sindicatul Liber „Unitatea” de la Întreprinderea „23 August” (cu 6.400 de membri).

Miron Mitrea a fondat prima confederaţie sindicală de după 1989. Aceasta era compusă din cele patru sindicate bucureştene şi sindicatul „1 Mai” din Ploieşti. Liderii organizaţiei i-au zis Confederaţia Sindicală Independentă „Frăţia”, invitând şi alte structuri ale muncitorilor să li se alăture.

Moștenirea lăsată de UGSR a fost ținta noilor sindicaliști. Pe lângă sumele impresionate rămase de la „sindicatele comuniste”, UGSR a lăsat moștenire stațiuni de odihnă şi tratament, case de cultură, cluburi şi asociaţii sportive, etc.

Pentru a scăpa de orice concurență, Miron Mitrea și restul liderilor din „Frăția” au început să negocieze cu Guvernul. Pe plan extern, asocierea de sindicate a stabilit contacte cu Sindicatul „Solidaritatea” din Polonia şi Confederaţia Internaţională a Muncii de la Geneva.

În timpul unei întâlniri cu Petre Roman, liderii confederației i-au cerut ca toate bunurile UGSR să fie trecute în folosul „adevăratelor sindicate libere”.

În Guvernul condus de Adrian Năstase în legislatura 2000-2004, Miron Mitrea a fost ministru al transporturilor. Pe 21 aprilie 2008, Direcția Națională Anticorupție (DNA) cere Camerei Deputaților aviz pentru declanșarea urmăririi penale în cazul lui Miron Mitrea, vizat într-un dosar de corupție, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, instigare la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, ultimele două în legătură directă cu infracțiuni de corupție, instrumentate în dosarul numărul 49/P/2006.

Pentru că parlamentarii au votat împotriva ridicării imunității, la 3 septembrie 2008 Miron Mitrea și-a dat demisia din Parlament, pentru a se pune la dispoziția anchetatorilor. Totuși, după numai trei luni, a fost din nou ales în Parlamentul României la alegerile din noiembrie 2008, beneficiind din nou de imunitate parlamentară.

La data de 10 decembrie 2008, procurorii DNA au pus sechestru pe locuința din București a lui Miron Mitrea, pentru a asigura recuperarea unui prejudiciu de 700.000 de lei. La data de 5 martie 2009 a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în acest dosar.

În 2014, deputatul PSD Miron Mitrea le-a spus social-democraților reuniți în CExN că va renunța la toate funcțiile politice, inclusiv la cea de vicepreședinte al Camerei. Ulterior, Mitrea confirma această informație și jurnaliștilor, spunând că se retrage din politică în anul următor.

La acea vreme, sursele arătau că Mitrea se retrage din funcțiile politice din cauza dosarelor pe care le avea în instanță. De asemenea, el voia să ofere un exemplu celor care au probleme cu Justiția, pentru a nu afecta imaginea Partidului Social Democrat.

Miron Mitrea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare. El a fost acuzat că, în timp ce era ministrul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în guvernul condus de Adrian Năstase, a primit mită 300.000 de euro. Mita a fost primită sub forma unor lucrări de construcție la o casă aparținând mamei sale. Banii ar fi venit de la Irina Jianu, șefa Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), în schimbul menținerii acesteia în funcția de inspector general în cadrul ISC.

Decizia de condamnare la doi ani de închisoare cu executare a venit împreună cu confiscarea a peste 320.000 de lei. Fostul ministru a fost judecat pentru luare de mită în procesul referitor la renovarea casei mamei sale din Voluntari.

Procurorul DNA a cerut judecătorilor o pedeapsă mai mare pentru fostul demnitar. Magistraţii au menţinut pedeapsa de la fond. În acelaşi dosar, fosta şefă a Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), Irina Jianu, a fost condamnată la cinci luni de închisoare.

Fostul ministru al Transporturilor a stat un an şi patru luni după gratii în secţia exterioară a Penitenciarului Poarta Alba:

„Nu e o plăcere să faci puşcărie, dar nici să spui că e foarte greu. E o chestie de cap. Depinde cum te adaptezi. Dacă vrei să fie foarte greu, e foarte greu. Şi în viaţă sunt nişte reguli pe care trebuie să le respecţi. Dacă vrei le respecţi, dacă nu ajungi la puşcărie. Eu sunt un exemplu bun, nu? Voi vedea ce fac. În orice caz, nu politică. Mi-a ajuns politica. 26 de ani au ajuns. Nici nu s-a terminat grozav, nu?” declara Miron Mitrea.

Condamnat la doi ani de închisoare, Miron Mitrea a lansat prima carte intitulată „Amintiri…subiective. Momente de istorie inedită“, apărută la Editura Muntenia. Ulterior, la aceeași editură a fost lansat și volumul doi: „Noi nu facem politică! Sindicate 1990-1994“. Cel de-al doilea volum prezintă activitatea sindicală pe care a parcurs-o de la înfiinţarea Sindicatului Șoferilor la Confederaţia „Frăţia“ şi ulterior, la confederația „CNSRL-Frăţia“.

În carte, acesta își amintea și despre Don Slaiman, consultantul american are a oferit expertiză sindicală liderilor de la „Frăţia“.

„Confederaţia Internaţională a Sindicatelor Libere dorea să mă ajute şi hotărâse, dacă eram de acord, să trimită în România un activist cu experienţă în teren, ca să ne sprijine în consolidarea confederaţiei. Acesta (n.r. – Don Slaiman) urma să ocupe funcţia de consilier al preşedintelui. Adică al meu. Am fost, desigur, de acord.(…) Şi de atunci, câţiva ani, Don a fost nelipsit de la toate acţiunile „Frăţiei“.

Potrivit dezvăluirilor, consilierul american a activat în România din 1990 până în 1993. Ulterior, acesta a fost trimis la Moscova, cu aceeași misiune:

„Am mai spus că niciodată nu am ignorat eventualele sarcini informative ale lui, dar nu aveam nimic de ascuns. Chiar el mi-a spus nu o dată, că sindicaliştii americani sunt în permanent conflict cu guvernul american, dar, când lucrează internaţional se coordonează cu guvernul SUA“, îşi aminteşte Mitrea, potrivit informațiilor Adevărul.

Don Sleiman avea să joace un rol cheie în ceea ce priveşte Mineriada din 13-15 iunie 1990. El avea să facă pierdută, conform lui Miron Mitrea, una dintre dovezile importante referitoare la crimele din ziua de 13 iunie din Bucureşti.

După ce și-a ispășit pedeapsa cu închisoarea, Miron Mitrea a renunțat la cariera politică. Cu toate acestea, el și-a deschis o firmă de consultanță și este analist politic în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În vârstă de 68 de ani, Miron Mitrea se află la a treia căsătorie și are cinci copii. În timp ce se afla după gratii, afacerile și firmele lui Mitrea au intrat în faliment. După ce a fost eliberat, fostul parlamentar și-a revenit financiar după s-a asociat cu Maricel Păcuraru, patronul fostului post Realitatea, devenit acum Realitatea Plus. Cei doi au pus bazele unei societăți de consultanță, Strategy&Consulting PHG SRL. În 2020, Mitrea și Păcuraru au câștigat peste 1,7 milioane de lei.

Firma Strategy&Consulting PHG SRL este deținută cu câte 50% din acțiuni de fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, și de familia lui Maricel Păcurariu, omul de afaceri de la Realitatea Plus.

Situată în localitatea Crișan, județul Tulcea, casa de vacanţă a fostului ministru al transportului Miron Mitrea a fost incendiată de un fost aganjat. Acesta era numulțumit de modul în care ar fi fost tratat.

Primarul din Crișan susține însă că fostul angajat ar fi incendiat casa pe fondul consumului de alcool. După patru ore, pompierii au reușit să stingă focul care s-a extins rapid din cauza că imobilul era acoperit cu stuf:

„După aproximativ 4 ore, focul a fost lichidat. În urma incendiului, au ars șapte camere din clădire, pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Cauza probabilă de producere a focului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”, potrivit ISU Tulcea.

Bărbatul suspectat de producerea incendiului a fost ulterior reținut.

În timpul unei intervenții la Realitatea Plus, Miron Mitrea a spus că protestele actuale ale fermierilor și transportatorilor au rolul de a-i pregăti terenul lui Marcel Ciolacu, în vederea negocierilor ce vor avea loc într-un an marcat de patru scrutine electorale:

„Totdeauna există planuri diferite. 2024 este anul celor patru alegeri. În România, plus Uniunea Europeană în ansamblul ei. Război in Ucraina, război în Israel, lupte și atacuri în Marea Roșie, și colac peste pupăză își mai dau rachete și Pakistanul si cu Iranul. Este o dezordine generală.

Și pornește în ianuarie un miting, în frig. Am spus și data trecută și repet: sunt convins că o mare parte dintre oamenii care ies în stradă au probleme și vor să le rezolve. Desigur, mitingul a plecat, așa cum știe toată lumea, fără niciun fel de revendicare, decât să le fie românilor mai bine. Deci cineva a aruncat pe piață nevoia, a vrut să facă în țară puțin deranj. Și a făcut. Acum apar oameni care chiar au probleme. Sunt dezorganizați pentru că lista este cu 70 de revendicări. Greu de crezut că se pot rezolva 70 de revendicări. Dar nu are importanță. Dacă oamenii sunt în stradă, Guvernul are datoria să meargă să vorbească cu ei. Și bravo lui Marcel Ciolacu că a făcut acest lucru. Și miniștrilor care au intrat în discuții”, a declarat Miron Mitrea.