Supranumit odată „Dumnezeul” Văii Jiului, Miron Cozma nu este străin de fotbal, în ciuda trecutului său pe care l-a avut în fruntea ortacilor.

Cu Miron Cozma la timonă, Jiul Petroșani a fost foarte aproape să câștige primul titlu de campioană a României, în sezonul 1997-1998.

La mijlocul anilor ‘90, la clubul Jiul Petroşani se plăteau salarii şi prime fabuloase. Cozma confirmă: „La promovarea în Divizia A (n.r.- sezonul 1995-1996), antrenorii au luat prime de 100.000 de dolari, întrebaţi-i pe Liţă Dumitru şi pe Ion Ion! Jucătorii se băteau să ajungă la Jiul, aveau prime de instalare de 30.000 de dolari, luau 3.000 de mărci la victorie în deplasare şi 1.500 de mărci la victorie acasă.

Am fost singurul fraier care nu a făcut bani din fotbal. Jiul şi toţi ceilalţi îşi merită soarta. Minerii mei m-au lăsat să fac puşcărie. Dacă voiau, puteau să-şi salveze liderul. Mă doare sufletul să văd ce a ajuns Jiul, echipa pe care eu am ţinut-o pe braţe. Am fost singurul conducător care a bătut Dinamo şi pe teren, la fotbal, dar şi la propriu. L-am luat la bătaie pe Dănuţ Lupu pentru că a îndrăznit să-mi jignească jucătorii. Mi-am dus jucătorii în ţări străine în cantonamente, în ţări în care eu nici măcar nu am călcat. Am făcut totul pentru echipă. Nimeni nu se lua de copiii mei. Aveam un Centru cu sute de copii şi juniori, acum s-a ales praful”, spunea cu ani în urmă Miron Cozma.

Recent, fostul lider al minerilor a luat din nou contact cu fotbalul mioritic. Mai nou, pare a fi un fan înfocat al celor de la FC voluntari. Sâmbătă, echipa lui MIhai Teja s-a impus,a casă, cu Hermannstadt (2-0), partidă la care a asistat și Miron Cozma.

Acesta i-a spus antrneorului lui Voluntari că e șeful galeriei clubului și s-a contrat cu stewarzii care nu-i permiteau accesul la marginea suprafeței de joc. „Ia, bă, mâna de pe mine”, i-a transmis Miron Cozma, ameninţător, unui steward. (VIDEO, cu apariția lui Miron Cozma la meciul Voluntari – Hermannstadt) – FOTO: Telekom Sport

Te-ar putea interesa și: