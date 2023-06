Mirela Vaida, la Gala „Top 100 Femei de Succes”: „Succesul nu este un scop, ci o extensie a muncii noastre”

„Este o mare onoare și o mare bucurie să fiu aici. Nu îmi găsesc cuvintele când trebuie să vorbesc despre mine, deși sună frumos «20 de ani de performanță în divertisment». Cel mai mare câștig în această seară este faptul că am întâlnit atâtea femei remarcabile. Mi-am dat seama că femeile în România sunt o forță, care poate să schimbe generații, mentalități și paradigme și să schimbe o țară. Eu cred că femeile cu adevărat pot schimba aceste lucruri și că sunt o forță de care bărbații ar trebui să țină cont, poate mult mai mult de acum înainte decât au făcut-o până acum. Lumea mă cunoaște cel mai adesea prin prisma emisiunii «Acces direct». Cum spunea cineva înainte, lumea ori ne iubește, ori ne urăște. Dar să știți că ne asumăm acest lucru atunci când devenim persoane publice și, dacă nu plecăm, înseamnă că suntem extrem de pasionate de ceea ce facem. Ca să ajungi să faci 20 de ani de performanță, secretul este să nu renunți după primul an, nici după al doilea și nici după primii 10. Dar mai ales secretul este să nu renunți niciodată. Toată munca și încununarea succeselor noastre se datorează publicului – eu vorbesc și de publicul care vine la Teatrul de revistă, unde sunt angajată de 15 ani, unde cânt și joc în spectacole de varietăți. Succesul se datorează tenacității și muncii alături de o echipă extraordinară, pentru că «directul» în fiecare zi în emisiunile sociale este ca un malaxor. Este o uzură incredibilă pentru că «Acces direct» nu tratează subiectele fericite și, de cele mai multe ori, se ocupă de categoriile sociale defavorizate. Este o încărcătură emoțională extrem de mare, pe care o ducem trei ore pe zi, de aproape șapte ani, eu, de aproape 15 ani formatul. (…) Suntem ceea ce suntem pentru că are cine să ne dea succesul. Succesul nu este un scop, ci o extensie a muncii noastre. Mă bucură acest premiu pentru că, de multe ori, avem impresia că, atunci când muncim, nu știe nimeni de noi. Această seară ne demonstrează că munca noastră nu este în zadar. Suntem o forță!”, spune Mirela Vaida, prezentatoare de televiziune și interpretă de muzică de petrecere, în cadrul Galei Capital „Top 100 Femei de Succes”.

Despre Mirela Vaida se poate spune că este un complex, ce-și iubește viața și se bucură de ea alături de cei ce-i sunt aproape. Poate publicul o cunoaște ca fiind moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, un proiect TV cu peste 10 ani vechime, însă Mirela Vaida este implicată în numeroase alte proiecte, de la teatru, la muzică de petrecere sau podcast.

Fericire, frumos, muzică și televiziune

„Pentru mine, televiziunea este un stil de viață, un mod de a trăi, însă îmbin acest aspect cu una dintre plăcerile mele cele mai mari, anume muzica de petrecere. Muzica mi-a plăcut din totdeauna, iar în studenție, pe când eram înscrisă la Facultatea de Drept din București, m-am angajat la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, unde activez și în prezent. Muzica de petrecere vine acum ca o extensie a acestui angajament și le îmbin pe toate cu mare drag, iau din fiecare ceea ce este mai frumos și sunt foarte fericită”, declară Mirela Vaida într-un interviu pentru Revista Capital.

Având această pasiune în suflet, artista este implicată acum și într-un nou format de televiziune, „Petrece Românește”, o emisiune dufuzată în ziua de duminică, pe Antena Stars, în care Mirela Vaida invită unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți interpreți din țară. Emisiunea este una veselă, plină de voie bună, ce are drept scop să aducă un zâmbet pe buzele telespectatorilor. „Folclorul este mai vizibil acum, căci lumea are nevoie de mesaje pozitive. Eu sunt o persoană pozitivă, iar noul proiect TV este unul pe sufletul”, adaugă Mirela Vaida.

Pentru punctul în care se află astăzi, există în spate foarte multă muncă și determinare, iar succesul a fost ca o urmare a celor realizate. Artista susține că o rețetă exactă nu există și că o carieră adevărată are nevoie de timp pentru a se clădi: „Aș putea spune că trebuie să muncim în fiecare zi pentru a ne bucura de fiecare zi”, mai spune Mirela Vaida.

Gala Capital „Top 100 Femei de Succes”

Femeile lider ale României au fost premiate în cadrul Galei Capital Top 100 Femei de Succes, ce a avut loc joi, 22 iunie 2023, începând cu ora 19.30, la One Club și difuzată live pe pagina de facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania.

