HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3,4 IUNIE 2023. Rusaliile, folclorul și astrologia. 

3,4 iunie

Pe 3 iunie s-au născut Josephine Baker, Jafferson Davies, Tony Curtis, Allen Ginsberg, Paulette Goddard, Suzi Quatro, Rafael Nadal, Eduard Caudella, Edmond Nicolau, Lucian Meţianu, Aurelian Temişan. Pe 4 iunie s-au născut Judith Malina, George al III-lea, Dennis Weaver, Natalia Goncearova, Armand Călinescu, Valentin Uritescu, Rodica Mureşan, Maria Olaru, Ioan Massof.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 3 iunie sunt Sfinţii: Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie şi Paula fecioara. În calendarul mobil, sâmbătă sunt Moșii de Vară, pomenirea morților. Pe 4 iunie sunt Sfinţii: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel (probabil, protoromâni). Şi Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului. În calendarul mobil este Duminica mare a Rusaliilor. Cincizecimea. Pogorârea Sfântului Duh. V-am tot povestit de una și de alta, în decursul timpului, de istoriile religioase și motivele folclorice. Este o mică vacanță, hai să lăsăm lucrurile așa cum au căzut!

Sâmbăta Rusaliilor; Sâmbăta Moșilor; Moșii de Rusalii;

Moșii cei Mari; Moșii de Vară; Moșii de Sâmburi

Caracterul funerar al sărbătorii Rusaliilor, manifestat în întreg complexul de festivități (Todorusalele, Ispasul, Lunea Rătăcită) este susținut de următorul episod, și anume de Sâmbăta Moșilor. Oamenii continuă să se ferească de duhurile necurate prin împodobirea locuințelor cu leuștean, tei, usturoi ș.a., precum și prin îmbunarea acestora și a morților cu ofrandele specifice. Pentru a grăbi plecarea de pe pământ a demonilor, în această zi se desfășura obiceiul intitulat Goana Rusaliilor, care avea ca temă principală alungarea Rusaliilor de pe pământ.

Tradiții: Moșii se zice că au fost nouă uncheși bătrâni, care, pe unde mergeau, numai bine și minuni făceau (Speranția, V, f. 267 v). În aceste zile se deșteaptă toți morții și se duc pe Valea cu Dor. Acolo găsesc tot ce li s-a dat de pomană în cursul anului. Cine nu găsește nimic ia țărână în poală și se întoarce mâhnit. Oalele se împart, pentru ca cei morți să aibă cu ce bea apă pe lumea cealaltă. În zilele de Moși se lucrează orice, dar nu se toarce, căci se crede că se întorc colacii de la morți îndărăt. Acum nu se dau lăturile afară, că bieții morți stau cu gurile căscate în această zi, așteptând colaci, și lăturile le dau în gura lor. Nu se mătură, că se dă praf în ochii morților, care stau după ușă, până a doua zi, când, după terminarea liturghiei, își iau zborul către cer. (Speranția, II, f. 106 v; III, ff. 14 v; 169 v; V, f. 26 v).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Moșii de Vară se țin pentru ploaie. Se buciumă în ajunul Duminicii Mari, cu credința de a aduna ploile și de a ploua în timpul verii (Speranția, VI, f. 42 v; VII, 63 v).

Apărător de rele și durere: Moșii de Vară se țin până la amiază, apoi se apucă de lucrat (Speranția, VII, f. 276 v). Ca să fii ferit de furtișaguri și pierderi peste an, este bine ca cea dintâi plăcintă pe care o faci sâmbătă, pentru a doua zi, s-o dai de pomană ori s-o mănânci în casă, să o pui la cuptor întâi și s-o scoți pe urmă, să o rupi în trei părți și s-o împarți la săraci. Astfel nu vei fi păgubit cu nimic (Pamfile, 1997,p. 22). Tinerii taie nuiele de tei, cu care este împodobită gospodăria: la icoane, la ferestre, la streșini, la porți. Teiul de la Duminica Mare este foarte util: când vara plouă cu piatră, se aruncă afară câte o crenguță de tei uscat, crezând că astfel ploaia încetează. Trebuie ca piatra amenințată astfel să nu fi trecut hotarele satului, pentru că altfel ea nu se mai poate risipi (Pamfile, 1997, p. 21). Ușile și ferestrele se ung cu usturoi și leuștean, spre a feri gospodăriile de duhuri necurate. Aceste duhuri se vor război în văzduh cu duhurile bune, și din lupta lor va curge ploaie; de aceea se spune că Duminica Mare vine întotdeauna cu ploaie (Pamfile, 1997, p. 23). Femeile nu lucrează, că le amorțesc mâinile (Speranția, I, f. 250 v). Se țin pentru boale, lovituri (Speranția, I, f. 356). Moșii de Vară se țin pentru că e rău de nebunie și ca să nu îmbătrânești repede (Speranția, V, f. 236 v).

Magie: În noaptea Rusaliilor înflorește feriga. Cine-o are, are mare noroc, dar, ca s-o poată vedea când înflorește, trebuie să fie treaz și curat toată noaptea, și să nu răspundă și să nu se uite încotro îl strigă, că-i trage două palme și i-o ia (Speranția, VIII, f. 70).

Despre vreme: Dacă va ploua în ziua de Moși de Vară, va fi anul mănos (Gorovei, 1995, p. 19).

A șaptea săptămână de la Paște

Obiceiuri: Pomană pentru morți în sâmbăta dinaintea Rusaliilor, preparată din porumb râșnit (păsat) fiert în apă sau în lapte, amestecat cu untură încinsă sau brânză (Ghinoiu, 1997, p. 131). Fac colaci și dau cu lapte, de pomană pentru morți, cu ceapă și usturoi verde. Aceasta o fac pentru ca să fie feriți de boale din apucate și a merge bine la zarzavaturile din grădină (Speranția, I, ff. 27, 121 v). Cofele se umplu cu apă de la fântână sau de izvor. Când se umplu cu apă, se lasă pe ghizdurile fântânii un ban, ce reprezintă plata apei. Aceasta se face pentru că apa a fost dobândită prin munca altora și, neplătind-o, pomana n-ar fi primită. Cofele și toate celelalte vase sunt împodobite cu cununi de flori, mai ales de trandafiri. Pe lângă florile înșirate pe ață se pun și roșcove, smochine, covrigi și alte lucruri cumpărate din târg (Pamfile, 1997, p. 18). La Moșii de Cireșe se așează masa, pe care se pun grămezi de cireșe, flori și colăcei, apoi se împart la oameni și copii ce sunt chemați înadins. Ca cineva să împartă trebuie ca mai întâi să nu fi gustat cireșe până în momentul acela (Speranția, I, f. 149 v). E zi în care femeile gospodine fac bucate bune cu carne de miel, plăcinte, alivenci, lapte cu tocmagi etc. și dau de pomană în blide nouă, linguri nouă și vase nouă, cu apă de la fântâna lor proprie sau cumpărată cu parale, dacă nu au fântână.

Dau de pomană părinții la fii și nepoți, nașii finilor, cumătrii, rudele și prietenii unii altora. Pomana o duce o fată sau femeie îmbrăcată în haine de sărbătoare. Blidul cu mâncare și vasul cu vin sau cu apă e împodobit cu trandafiri, mintă și calapăr, și colac și lumânare. Intră în casă, pune pomana pe masă, aprind lumânarea și o dă celui în drept, zicând: „ține… de sufletul tatei, al mamei sau al altui mort“. Cel în drept o ia și răspunde: „Bodaproste“ (Speranția, VII, f. 343).

Goana Rusaliilor: ceata fecioarelor, în vârstă de opt-paisprezece ani, întotdeauna în număr fără soț, se constituia sub jurământ solemn: „Zău, am să împlinesc Goana Rusaliilor până voi ieși la horă și nimeni decât mine și ai mei să nu știe, altfel Rusaliile să mă pedepsească!“

În dimineața zilei de vineri dinaintea Rusaliilor se întâlneau și mergeau în taină în pădure sau pe câmp pentru a strânge flori, confecționau din ele cununițe, cingători și buchete și țineau post negru până a doua zi. În noaptea de sâmbătă, după cântatul cocoșilor de miezul nopții, fetele se sculau, se îmbrăcau în alb, mergeau, fără să vorbească, în câmp, în locul unde confecționaseră cu o zi înainte cununile. Primele cuvinte se pronunță în momentul sosirii ultimei surate: „Bună dimineața, surată!“ „Bună dimineața, fete curate! Să pornim Goana Rusaliilor!“ Cea mai mare surată încheie dialogul cu cuvintele: „Gonim lucrurile necurate, să ne rămână vetrele curate ca roadele de rouă din cer picate!“ După împodobirea cu cununile și cingătorile de flori aduse de acasă, fetele deveneau foarte vesele, începeau să cânte, se prindeau într-o horă năvalnică și înconjurau vatra satului; apoi fetele se întorceau acasă, mâncau și beau apă, încheind postul negru (Ghinoiu, 1997, p. 80).

Duminica Mare, Duminica Rusaliilor

Prescripțiile impuse de ajunul sărbătorii se continuă chiar și în Duminica Rusaliilor, considerată a fi punctul culminant în care se dezlănțuiau cu o a șaptea săptămână de la Paște deosebită forță duhurile nemulțumite. Impactul deosebit de puternic al sacralității sărbătorii, la care se adăuga încăpățânarea sufletelor morților, care nu doreau să părăsească pământul a făcut ca în fapt sărbătoarea, după modelul Crăciunului și al Paștelui, să dispună în realitate de trei zile. Acum își încheiau activitatea și cetele de călușari, întrucât nu mai era periculoasă șederea afară a oamenilor.

Tradiții: Rusaliile se țin pentru Maica Domnului, că a mirosit o floare și a rămas însărcinată cu Iisus Hristos (Speranția, V, f. 329). Rusaliile este sărbătoarea diavolului.

Se zice că odată a venit Dumnezeu pe pământ. Oamenii au vrut să meargă să-l vadă.

Dracii însă, pentru ca să-i împiedice, au pus pinteni la picioare și au început să joace, pentru a atrage atenția oamenilor. Și așa a fost! (Speranția, II, f. 147). Rusaliile este o sărbătoare pe care o țin femeile, punând pelin în brâu, șezând pe iarbă verde, bând vin amestecat cu acel pelin, având credința că prin aceasta vor fi voinice în timpul anului și ferite de boale (Speranția, VIII, f. 38). De la Duminica Mare înainte este îngăduit oricui să doarmă pe prispa casei, sau oriunde afară. Până la această zi însă nu este bine, căci pe cel ce se culcă afară îl cuprind frigurile aduse de spiritele rele ale aerului (Pamfile, 1997, p. 23).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: La Rusalii, când se sfințește apa, fetele beau apă sfințită din țingălăul (clopoțelul) bisericii, ca să poată hori (cânta) bine (Gorovei, 1995, p. 41). Teiul din biserică, de la Duminica Mare, este bine a-l pune în grădină, ca să rodească pepenii frumos (Gorovei, 1995, p. 230). Se atârnă pe streașina casei sau pe la stâlpi floare de soc, care spune că e bună pentru afumat prin casă pentru înlăturarea primejdiilor (Speranția, VI, f. 76 v).

Apărător de rele și durere: În Duminica Mare oamenii îngenunchează în biserică pe iarbă și pe frunze de tei aduse dinainte. Omul care șade pe astfel de verdeață e ferit de boală de genunchi (Speranția, VIII, f. 54 v). Teiul de Duminica Mare este bun de multe. Când peste vară plouă cu piatră, este bine să se arunce afară câte o crenguță de tei uscat, cu credința că, astfel făcând, piatra încetează. Alteori cu aceleași crenguțe este destul numai să se amenințe înspre partea de cer de unde vine ploaia cu piatră, ca aceasta să se risipească îndată. Trebuie însă ca piatra, ce se amenință spre a se risipi, să nu fi trecut hotarul satului, căci, dacă ar fi trecut, piatra nu se mai risipește (Pamfile, 1997, p. 21). Nu este bine, nici iertat a se sui în arbori ori în alte locuri înalte, de unde poate cădea omul, căci se crede că l-au trântit Rusalele, nici a călători ori a întreprinde ceva, căci dacă da de vreun rău, se crede că l-au vătămat Rusalele (Mangiuca,1882, p. 19). Se ține de frica pociturilor (Candrea, 1928, p. 130). În ziua de Duminica Mare și în cele trei zile după dânsa nu este bine să se smulgă nici o buruiană sau să se rupă vreo frunză din pădure, căci bate piatra semănăturile. În Transilvania, pentru a feri holdele de grindină, se fac cununi de sânziene, care se pun pe casă (Pamfile,1997, p. 23). Vitelor li se pune tei între coarne, pentru ca fermecătoarele să nu le ia laptele (Speranția, V, f. 218 v). Rusaliile e sărbătoarea puricilor. În această zi se pune pelin în brâu, înainte de a răsări soarele, ca să nu-i mănânce puricii în timpul verii.

A șaptea săptămână de la Paște

(Speranția, VIII, f. 292 v). Fetele, mai ales, dacă lucrează, rămân nemăritate și împletesc cosițe albe la părinți (Speranția, VIII, f. 328 v).

Magie: Românii din unele părți ale Bucovinei, cari vor să vindece pe vreun om sau vită de mușcătura unui câine turbat, caută în ziua de Rusalii pe frasini gândaci de turbă. Îi pun într-o sticluță cu apă și-i lasă până se topesc cu desăvârșire. Dacă se spală de mai multe ori cu această apă, rana omului sau a vitei, provenită prin mușcătura câinelui turbat, se vindecă. Pentru aceasta e bine ca acel om sau acea vită să guste puțin și din apa pomenită (Pamfile, 1997, p. 34). Arderea comorilor: nu vede cum ard comorile tot omul păcătos, ci numai cel bun și drept înaintea lui Dumnezeu, care poate vedea chiar Rusaliile care zboară prin aer (Pamfile, 1997, p. 34). Dacă luna bate prin geam fața unui copil care se află în leagăn, el devine lunatic (somnambul).

Aceasta se întâmplă din cauză că ielele, dacă acel copil nu a fost botezat în cursul celor patruzeci de zile după Rusalii, iau copilul și lasă în locul lui altul asemănător, dar cu inima stricată (Pamfile, 1997, p. 34).

Despre vreme: Dacă la Rusalii va fi timp frumos, așa va fi toată vara

(Gherman-4, p. 123).

Obiceiuri: Este obiceiul ca în această zi băieții sau fetele să prindă un văr, surată sau verișoară. Copiii își fac sau își dau cu străchini, flăcăii și fetele – cu farfurii sau căni de porțelan. În farfurie sau în strachină se pun flori de grădină, puțină apă și alte lucruri, precum: pâine, colivă, păsat, colarezi (orez ori făină cu lapte), ouă, caș dulce, cozonaci, turte dulci, fragi și o lumânare. Astfel gătită, farfuria sau strachina se tămâie.

Cu acest blid, fata merge la surata sau la verișoara ei, îi spune „bună ziua, surată“, iar surata-i răspunde tot cu „bună ziua“. Cea dintâi aprinde lumânarea și zice:

– Ține, să-mi fie mie pe lumea ailaltă!

– Bodaproste! ține și tu p-asta, să-mi fie mie. Și-i dă și aceasta blid.

Dacă cele două fete nu-s surate vechi, ci acum se prind, se duc mai întâi și taie câte o cracă de măr dulce și apoi merg la puț, împreună cu un flăcău. Acolo una se așează într-o parte și cealaltă în fața ei. Flăcăul le întreabă și ele răspund de câte trei ori:

– Dați surate pân-la moarte?

– Dăm surate pân-la moarte!

și:

– De azi înainte sunteți surori?

– Suntem!

și, în sfârșit:

– De azi înainte să știți: nu vă mai ziceți pe nume, ci surate.

Apoi le dă în mână cărcana de măr dulce și, apucând una de o ramură și alta de cealaltă, trag s-o spintece. De aci înainte sunt surate (Pamfile, 1997, p. 23).

Rândurile de mai sus sunt opera doamnei Antoneta Olteanu, regina mitologiei românești, rânduri pe care le-am redat din Calendarele Poporului Român, cu frica unui copist din Evul Mediu de a nu greși cu copiatul. Unele lucruri nu pot fi făcute mai bune. Folclorul este unul dintre acestea, Sfintele Scripturi, la fel. Am îndrăznit să redau cuvânt cu cuvânt pentru că folclorul nostru este în mare pericol. Presa înlocuiește folclorul românesc cu obiceiuri străine, occidentale, dar, mai ales ucrainiene și slave, în general. O să mai continui, neabătut și fără să-mi socotesc efortul, pentru că dacă vrei să distrugi un popor, atunci îi tai rădăcinile. Folclorul. Nu vă spun să-l practicați, dar trebuie să-l știți cum ați învățat limba engleză ca să folosiți computerele. Folclorul este știința de a fi român!

Dar, despre altceva doream să vă povestesc, avem timp, este o mică vacanță. Despre pasiunea mea, astrologia!

Astrologia are un corp de metode, un vocabular specific și uneltele profesiei. Un astrolog care nu are telescop, nu se uită pe cer, nu observă, nu ”vorbește” cu stelele, poate fi considerat doar un lucrător psihologic cu pretext astrologic, spune doctorul în matematici, astronomul Fernand Boquet, în a sa celebră ”Histoire de L’Astronomie” apărută la Payot, Paris, în anul 1925.

Ca orice profesie, meserie, astrologia are o metodă și un corp de cărți, de manuale, un vocabular specific și uneltele respective. Eu am învățat astrologia, în mod organizat, la Madrasse Omar Khayyam, la Teheran. Patru ani de zile. Am avut vanitatea să-mi dau și doctoratul, dar am renunțat, era o întreprindere prea costisitoare pentru mine, care doream să prezint o teză originală.

Uneltele mele sunt multe. În primul rând cam șase sute de cărți despre astrologie și astronomie. Le-am citit pe toate, dar numai vreo 20-30 sunt importante, contează. Efemeride, neapărat. Eu folosesc ”The Concise Planetary Ephemeris for 2000 to 2050 AD at NOON”, apărută la The Hieratic Publishing Co. în anul 1982. Un compas bun, eu am un Richter, un raportor, o riglă, tabele de logaritmi, sau o riglă bună de calcul. Creioane colorate, multe. Hărți stelare ale emisferei boreale. Un glob terestru, sau un atlas bun. Eu am ”The Times Atlas of the World”, un cadou de la un prieten, este foarte bun, pentru că, în anexă, are coordonatele geografice ale marii majorități a localităților pe pe Terra. Formulare astrologice, zodiacul gol, pe care se alcătuiește tema, se poziționează corpurile cerești, ascendentul, casele.

În prezent, papetăria și efemeridele sunt înlocuite de programe de computer, care fac imediat tema astrală, dacă se introduc, numele, prenumele consultanului, data exactă a nașterii, an, lună, zi, oră, minut și coordonatele geografice ale locului nașterii. Mai se fac corecțiile de oră de vară și programul afișează tema natală. Eu folosesc un program foarte mare, de 7 Gb, ”Expert Astrologer 9.0” pe care l-am primit de la ”Academia Sirius”. Urmează interpretarea, aici se departajează astrologii. Eu, folosind metoda cardinalului Pierre d’Ailly, mai am nevoie de cronologii, enciclopedii, manuale de istorie…

Cei care sunt astrologi care se respectă, se uită pe cer, aproape în fiecare noapte, dacă le permite vremea. Sunt în continuu dialog cu stelele. Un telescop? Cu atât mai bine, cu cât este mai clar și are apertura, obiectivul, mai mare. Lumina corpului ceresc ajunge și mai bine în ochi și de acolo la creier. Frecvențe. Senzații. Simțăminte. Informații enorme. Într-adevăr, stelele vorbesc, dar trebuie să le știi limba!

Se spune că astrologia a fost „descoperită” de sumerieni. Se poate obiecta că a fost descoperită şi de chinezi, azteci, maya, inca, polinezieni şi eschimoşi. Şi de încă vreo sută de populaţii, pe tot cuprinsul globului.

Probabil că cine a spus se referă strict la astrologia „europeană” ajunsă pe continent prin filiera babiloniană-egipteană-grecească.

Savantul slovac Vojtech Zamarovsky scria în a sa carte, astăzi celebră „La început a fost Sumerul” că, în concepţia sumerienilor de acum cinci-şase mii de ani, cerul şi pământul erau legate în mod fatal şi ceea ce se petrecea pe pământ era numai o reflectare a ceea ce se întâmpla în cer. Iar oamenii şi oraşele puteau să-şi afle soarta din stele, uneori chiar anticipând. Creştinismul a preluat ceva din această metafizică în : „Facă-se Voia Ta, precum în Cer aşa şi pre Pământ!”.

„Astfel a luat naştere astrologia, ştiinţa de a prezice evenimente viitoare din mişcarea stelelor”. Idem, pagina 158.

Este foarte bine arătat că: „cunoştiinţele astronomice constituiau un produs derivat al astrologiei”. Dar se judecă fapte şi gesturi de acum şase mii de ani cu concepţii din prezent!

Mii de ani nu a existat o deosebire între astrolog şi astronom. Cunoştiinţele „astronomice” erau strânse numai în scopul prezicerilor astrologice. Regele aştepta un sfat, o dată pentru un eveniment nu să i se spună distanţa de la Pământ la Soare. Probabil că i-ar fi tăiat capul „astronomului”!

Sir Max Mallowan, celebru pentru cercetările sale de la Ur şi Nimrud, soţul nu mai puţin celebrei Agatha Cristie, spunea că sumerienii aveau cunoştiinţe ştinţifice şi tehnice „surprinzătoare”. De exemplu „astrologia, care apărea, acum cinci mii de ani, ca o ştiinţă edificată, completă, cu metodă ştiinţifică”.

Tot lordul englez arăta că din traducerile celor mai vechi tăbliţe cuneiforme, astăzi dispărute din sala nr. 2 a Muzeului de Arheologie din Bagdad, rezulta că astrologia se ocupa cu „studiul timpului”.

Sumerienii au dezvoltat o metodă ciudată şi de neînţeles pentru omul de astăzi, „ştiinţa listelor”.

Aşa apar liste ciudate cu noţiuni din multe domenii. Ce v-ar spune o listă care cuprinde: 30 soldaţi, 45 săbii, de zece ori câte o mie de cărămizi, şapte care de lemn, zece capre? Nimic, bineînţeles… Dar dacă este vorba de un „bon” de scos pe inventar de la tezaur cele de mai sus, ca să se construiască un avanpost militar de graniţă?!

Dar liste de genul „anul Akrab, luna a patra, a şaptea „danna” – eclipsă de Soare, mari inundaţii”. Nu se leagă timpul de o conjunctură comică şi de un eveniment? Nu se constituie o „bază de date”? Şi sunt mii, sute de mii de tăbliţe cu astfel de „liste”…

Se cunoaşte că sumerienii au stabilit zodiacul, „cercul de animale”. Iniţial, toate zodiile purtau nume de animale, sau obiecte. Grecii, prin concepţia lor elenistică au umanizat unele zodii, astfel cele două maimuţici, una cu capul în sus, cealaltă cu capul în jos au devenit Gemenii, Vulturul a devenit Fecioara (poate şi sub alte influenţe, creștine), iar Amfora a devenit Vărsătorul de apă. Sunt informaţii rare, astăzi uitate în Europa, dar păstrate în tradiţia iniţiatică orientală.

Dela început zodiile erau segmente de cerc de treizeci de grade de pe ecliptică şi reprezentau un anumit timp şi nicidecum constelaţiile, care au primit nume după zodiile respective. De fapt, dacă ne uităm cu atenţie nu cred că putem vedea un Capricorn, sau doi Gemeni pe boltă, oricâtă imaginaţie am avea. Denumirile constelaţiilor au fost pur mnemotehnice. Să ne amintim că cercetările astrologice s-au făcut până la apariţia efemeridelor, doar prin observaţie directă.

Îmi amintesc cu sentimente amestecate de o noapte de observaţie în cupola Observatorului Amiral Urseanu. Demult. Eram împreună cu bunul meu prieten, Harald Alexandrescu, plecat de timpuriu să studieze stelele de aproape. El era un sceptic în ceea ce priveşte „astrologia de tarabă”, cea de la tv, dar asculta cu multă atenţie şi interes legendele mele din Orient şi ceea ce învăţasem, astrologia de la Madrasse Omar Khayyam. Ne-am băut cafeaua pe terasă, era o noapte frumoasă de vară. Apoi spuse, uitându-se pe cer: „Radule, tu chiar vezi zodiile pe cer?” „NU!” a fost răspunsul meu imediat şi hotărât. „Mă aşteptam…” a fost comentariul lui prietenesc.

Ascult ”Enigma”, mi-e dor de Mișu Crețu și de Sandra. Acum vă rog să mă scuzați, ceva îmi ia tot timpul, parcă a înebunit lumea, nu altceva. Trebuie să intru pe Skype, am 18, nu, 19 apeluri. Așa o să mai fac o noapte albă, dar știu că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 3,4 iunie 2023

BERBEC În weekend ca şi mai tot anul, nu ai aglomerație în zodie, dar asta nu înseamnă că lumea a uitat de tine. Dimpotrivă! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Dar, sâmbătă eşti în criză de timp, pentru că ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică, de Rusalii, cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte.

TAUR Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Taur se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Sâmbătă, oficial, e de bine! Viaţa e o permanentă infruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică – obstacole şi enervări ! Ce ne vine împotrivă – un tren cu locomotivă, aşa încât nu insista să-l arunci de pe linii, reaminteşte-ţi că cel mai inteligent, cedează! Adică poţi avea o discuţi cu cineva din anturaj atât de încăpăţînat ca o locomotivă. Probabil Berbec, sau Peşte.

GEMENI Un dar relativ scump şi o veste bună, doar pentru unii Gemeni este ziua de naştere. Sărbătorirea zilei de naştere este un prilej potrivit pentru reunirea familiei şi a anturajului. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului cald. Gemenii pot sa primeasca tot felul de animaluţe din pluş, care zbiară, miaună sau rag. Zgomot să fie. Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii.

RAC Eşti într-o perioadă în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru racuşorul sentimental din tine. Iti prieste orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

LEU Acest prim weekend din luna iunie, odată cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât ca grup social cât şi în dragoste. Călătorii scurte şi prietenii trecătoare. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin! Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere. Sfatul horoscopului este să mai aşteapţi o perioada de timp.

FECIOARĂ Loialitatea şi adevărul înseamnă foarte mult pentru tine, mai ales în acest weekend. Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Azi ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum! Cu anturajul – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creste proportional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

BALANŢĂ În acest weekend nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul, trebuie să te descurci singur. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică, elementele aleg! Astăzi ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză ! Este prea cald şi umed ca să faci ceva ca lumea. Stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa cu cartofi prăjiţi şi bere rece.

SCORPION Weekend-ul este o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Dacă trebuie să te prgăteşti pentru dat examene, atunci aceasta este perioada. Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei micburghez atât de eficient.

SĂGETĂTOR Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite. În ceea ce priveşte domeniul emoţional, relaţiile sentimentale. Adică auzi o bârfă!

CAPRICORN În acest weekend poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Buna dispoziţie şi optimism. Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. „Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!” Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată foşgăiala asta te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

VĂRSĂTOR În weekend, în privinţa legăturilor romantice în această perioadă trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi, tot aia este! Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber – şi atenţie la îngheţată! Banii sunt puţini, dar siguri. Sâmbătă se poate şi mai bine. Viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Dacă trebuie să fii utopic, atunci să fii unul drăguţ!

PEŞTI În acest weekend de Rusalii, este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Te simţi gata de cele mai mari trăznăi, de ceva petreceri şi evenimente importante. Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o zi sabatică!