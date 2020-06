Prezentatoarea TV a mărturisit că a avut un accident rutier. Episodul a traumatizat-o pe Mirela Vaida, trăgând o sperietură foarte mare.

„Prin ce situaţii limită aţi trecut cu maşinile pe care le-aţi deţinut?”, a întrebat-o reporterul.

„Off, prin foarte multe… din păcate, am avut și expriențe neplăcute de accidente, fără victime, dar cu un mare șoc psihic pentru mine, fiindcă m-am speriat foarte, foarte tare, atunci când am intrat într-o bordură din plin și atunci când mi-a explodat o roată, am mers pe jantă foarte mult timp, m-au oprit colegii din trafic să-mi spună ca săreau scântei din jantă”, a spus Vaida , în urmă cu câțiva ani, într-un interviu acordat site-ului autoexpert.ro.

„Eram foarte panicată și, sigur că am abandonat mașina în mijlocul străzii și am mers la poliție. Dar, m-a traumatizat această experiență foarte tare și mi-am dat seama că nu e de glumă cu mașina, trebuie să fim foarte atenți, nu cu oboseală, nu cu stres, nu cu grabă și cu atat mai mult, nu cu alcool.

Am avut situații limită și la prima mea experiență, la primul meu drum, pe ruta Sinaia-București cu VW New Beetle, pentru că nu am luat curba foarte bine și m-am dus direct într-un gard de ciment și într-un stâlp electric, așa că mi s-a activat și airbagul. De asemenea, am fost traumatizată. Sunt femeie și ca toate femeile am avut și eu începuturile mele, botezul la volan”, a mai relatat Mirela Vaida.

„În egală măsură, v-am povestit despre primele mele experiențe în calitate de șofer pe drumul Sinaia – București, când nu am luat o curbă și m-am oprit direct în stâlp. Și când am mirosit acel praf care a ieșit din airbag-uri vreo săptămână și l-am mai accidentat si pe soțul meu care a avut o zgârietură la frunte si o durere la umăr din cauza mea, el fiind în dreapta.

Dar cred că fiecare om are astfel de experiențe. Se spune că nu ești șofer până nu ai un mic accident. Oricât de mic ar fi el. Eu am trecut prin aceste experiențe și îmi doresc să fie singurele din toată viața mea”, a conchis vedeta de la Antena 1.