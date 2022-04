Mirela Vaida a luat decizia! Nimic nu poate să o oprească. „Mă gândesc serios și vorbesc zilnic cu soțul meu”

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a împlinit anul acesta în martie 40 de ani și se consideră o femeie împlinită. Este căsătorită și are trei copii. Spune că și-ar mai dori un copil sau chiar doi și că vârsta nu este o piedică pentru ea.

Vrea încă un copil sau chiar doi

Vedeta mai spune că și-a dorit mereu o familie numeroasă. „E vorba despre o viață în care am reușit să-mi îndeplinesc visul de a deveni mamă. Și nu mama unui copil, ci mama a trei copii. Recunosc că nu m-aș opri aici. Și nici cifra patru din fața vârstei mele nu mă oprește. Chiar mă gândesc serios și vorbesc cu soțul meu zilnic că ne-am mai dori un copil, poate chiar doi. Și dacă ar veni deodată n-ar fi nicio problemă! Pentru mine toate numerele acestea, 40 de ani și trei copii, înseamnă de fapt esența vieții, împlinirea vieții.

Chiar sunt un om împlinit și fericit care nu mai are nimic de demonstrat nici în plan personal și cu atât mai puțin în plan profesional. Pentru că eu sunt acum acolo unde îmi doream să fiu la 40 de ani: să mă bucur de viață, de curtea mea, de animăluțe și, mai presus de toate, de cei trei copii care ne fac viața fericită și care ne dau sens în fiecare zi’, a dezvăluit Mirela Vaida pentru TV Mania.

Căsnicie fericită

Vedeta și soțul ei formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă din România. Mirela Vaida a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat revistei OK Magazin care este secretul pentru o căsnicie fericită.

„Avem 12 ani de mariaj, plus patru dinainte de nuntă. Sunt 16 ani foarte bine conturaţi, în care am fost aproape de nedespărţit, în care am schimbat vreo trei locuinţe. Ne-am mărit familia, am trecut prin multe. Important e că am fost şi am rămas o echipă. Noi comunicăm tot timpul.

Viaţa publică şi supraexpunerea m-au făcut ca, atunci când am un moment liber, să vreau să mi-l petrec doar cu soţul, cu familia, nu cu o gaşcă întreagă de prieteni. Noi ne-am spus întotdeauna păsurile, ne-am şi certat, dar ne-am împăcat. Suntem o familie normală, organică, nu e doar lapte şi miere între noi’, a spus Mirela Vaida.