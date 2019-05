Veste proastă pentru Mirel Rădoi. Selecționerul naționalei de tineret nu poate conta pe Ianis Hagi la Campionatul European

Ianis Hagi este foarte aproape de un transfer în Spania, în perioada următoare, și ar putea rata prezența la Campionatul European din 2019.





Sunt șanse foarte mari ca Ianis Hagi să nu poată juca pentru naționala de tineret a României la Campionatul European din Italia și San Marino. Mijlocașul celor de la FC Viitorul se va transfera în vară, în Spania, cel mai probabil la FC Sevilla, și ar putea să rateze turneul final din „Cizmă”. Despre această posibilitate a vorbit Ioan Mărginean, președintele celor de la Gaz Metan Mediaș.

„Darius Olaru este un băiat serios. Campionatul European poate fi pentru el o rampă de lansare, dacă nu vin Răzvan Marin și Ianis Hagi. Am înțeles că Ianis se poate transfera, așa că Olaru poate juca foarte bine pe acel post, în locul lui Hagi. Am înţeles că Ianis Hagi se transferă şi nu-l lasă echipa de club, pentru că în acea perioadă au pregătiri. Eu ştiu că în proporţie de 99% e transferat şi el! Vă poate spune domnul Bivolaru unde se transferă. Eu cred în cuvintele acelui om! N-am fost curios să aflu echipa, pentru că nu e treaba mea”, a spus Mărginean la Look Plus.

Marele regret al lui Nicolae Ceausescu, inainte de MOARTE! Nu a apucat: Acum ma TERMINA el

Pagina 1 din 1