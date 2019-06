Verdict neașteptat de dur după moțiune. A fost anunțată prăbușirea PSD. „N-au înțeles ce a înțeles securistul Viorel Ponta!”

Jurnalistul Mirel Curea, prim redactor-șef adjunct la Cotidianul Evenimentul Zilei, a declarat că PSD va obține un scor modest la următoarele alegeri.





Într-o postare pe pagina personală de Facebook, jurnalistul Mirel Curea prevede un scor foarte slab pentru PSD la următoarele alegeri, atrăgând atenția că premierul Dăncilă nu a înțeles lecția pe care a dat-o „securistul” Victor Ponta după evenimentele tragice de la Colectiv.

„Dacă pesediștii și fanii lor se bucură că nu a trecut moțiunea, se bucură prost, ca să nu zic ca proștii!

Toți la un loc, pesediștii nu au înțeles ceea ce a înțeles un singur securist, Viorel Ponta, imediat după Colectiv. A demisionat, a venit Cioloș, a dat cu palma in rahat, a sărit în toate părție, iar pe chestia asta, PSD și ALDE au câștigat zdrobitor parlamentarele din anul următor.

Cu o Dăncilă care o arde pe față cu Sistemul - măcar Dragnea a mimat împotriveala convingător pentru ăia mai tâmpiței - la următoarele alegeri dacă obțin 15-17%, pesediștii trebuie sa facă chef.”, a scris Mirel Curea pe Facebook.

Marți, Cabinetul condus de Viorica Dăncilă s-a confruntat cu cea de-a treia moțiune de cenzură. Moţiunea de cenzură a fost depusă şi citită săptămâna trecută în plen de deputatul liberal Gigel Ştirbu.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă le-a adresat ironic partidelor de Opoziție o întrebare legată de dorința acestora de a prelua guvernarea. „Vă întreb cu toată sinceritatea: chiar vă doriţi să veniţi la guvernare, chiar vă doriţi să schimbaţi acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu ştiu că nu. Nu am văzut (...) nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcţionarea economiei în interesul cetăţenilor. Am văzut însă declaraţiile publice ale liderilor, multe metafore şi sloganuri, am văzut că vreţi să tăiaţi subvenţiile agricultorilor. (...) Vreţi să daţi afară oameni, să eliminaţi vouchere de vacanţă, să reduceţi şi să tăiaţi. Ce le propuneţi românilor, ce vor câştiga printr-o eventuală venire a dumneavoastră la guvernare? Sloganuri?”, a continuat Viorica Dăncilă, înainte de votul moțiunii.

De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a răspuns Opoziției, care a acuzat-o de întârzierea majorării pensiilor, așa cum prevede legea. Aceasta a declarat că sunt numai neadevăruri și că respectivele partide nu au cum să înțeleagă ce înseamnă majorări, deoarece guvernele din care au făcut parte ori au tăiat pensii și salarii, cu referire directă la Guvernul Boc, ori nu au făcut nimic pentru a le crește. „Noi creștem venituri, dumneavoastră le tăiați”, a spus premierul.

