Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Huiduielile din piață, discursul rostit de Nicușor Dan sub presiunea mulțimii de la Focșani și Iași de Ziua Unirii, au devenit punctul de plecare al unei analize ample în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe platforma YouTube a canalului Hai România. Dan Andronic, alături de Mirel Curea și Alecu Racoviceanu, a disecat momentul nu ca pe un simplu incident, ci ca pe un simptom al tensiunilor politice acumulate și al unei societăți în care legitimitatea liderilor este tot mai fragilă.

Totul a pornit de la întrebarea directă a lui Dan Andronic, care a încercat să fixeze cadrul: „Ați văzut discursul, un discurs întrerupt de huiduieli, înțeleg că erau reprezentanții ai AUR, care au huiduit, aduși cu autocarele”. Replica invitatului Liviu Mihaiu a venit imediat, cu o nuanțare: „Au venit să huiduie la manifestația de azi”.

Dan Andronic a încadrat intervenția lui Nicușor Dan ca pe un moment corect, dar cu stil de talk-show: „Un discurs de bun simț. Un discurs cam lung, dar ușor, cam de talk show, dacă e să mă întreb pe mine”.

În același timp, jurnalistul a văzut în acel mesaj o logică politică recognoscibilă: „Faptul că, într-un format sau altul, spune: știu ce înseamnă să huidui, pentru că și eu am huiduit, dar ce proiect urmează?”. Andronic a insistat că, într-o situație de huiduieli, opțiunile sunt puține și toate au costuri: „Ce poți să faci când huiduie? Poți să continui ca și când nu se întâmplă nimica sau poți să te oprești, dar atunci ai pierdut toată bătălia sau poți să continui”.

Concluzia lui a fost că reacția, per total, n-a fost greșită: „Nu mi s-a părut că a făcut un lucru rău”.

Alecu Racoviceanu a tras discuția spre ideea de ritual public și solidaritate, punctând că există momente care nu ar trebui transformate în arenă: „Comemorarea asta, aniversarea, nu trebuie să fie nici de râs, nici de huiduit. Ea trebuie să aibă un gen de solidaritate”.

Andronic i-a răspuns însă din registrul cinic: „Rămâi într-o paradigmă care nu interesează pe nimeni”. Și a atacat frontal iluzia participării „din convingere”: „Crezi că ei au venit ca să sărbătorească unirea? Crezi că se duce cineva la așa ceva ca să sărbătorească în mod real? Chiar trăiești cu iluzia asta?”.

Mirel Curea a introdus tema care avea să domine analiza: discursul din fața huiduielilor ar fi, în lectura lui, un moment de transformare.

„Mie mi se pare că este primul moment când Nicușor Dan devine politician”, a spus Curea, imediat urmat de suspiciunea că reacția a fost prea bine calibrată ca să fie spontană: „Cine l-a învățat?… Era de așteptat să fie huiduit și cine l-a învățat, l-a învățat excepțional. Nu cred că e din mintea lui. Sunt răutăcios acum, dar chiar nu cred”.

Argumentul lui Mirel Curea a fost că mesajul nu a fost pentru cei care huiduiau, ci pentru o altă categorie – acei alegători care au decis, de fapt, rezultatul: „El n-a vorbit cu aia care îl huiduiau. El a vorbit cu un anumit electorat”. A urmat explicația matematică și politică a „diferenței” dintre tururi, cu o concluzie tăioasă: „34% din cei care l-au votat în turul 2 nu l-au votat pentru că le este simpatic. Nu l-au votat pentru că e alesul minților, inimilor lor. Nu. L-au votat de spaimă”.

Mirel Curea a împins comparația până la precedentul istoric invocat de el: „Așa cum a fost votat Ion Iliescu în anul 2000… A ajuns președinte pe voturile oamenilor înspăimântați”.

Din acest punct, interpretarea a devenit strategică: discursul ar fi fost o investiție în viitor, nu o simplă reacție de moment. „Și atunci el a vorbit pentru ăștia 34%… îmi indică următorul lucru: se pregătește pentru al doilea mandat”.

Dan Andronic a mutat discuția spre datele de încredere și, mai ales, spre semnalul pe care îl dau scorurile mici: „Nicușor Dan are la ora actuală o cotă de încredere de 31%… înseamnă că de fapt nu există niciun lider politic pe care oamenii să-l vadă ca viitor conducător”. Verdictul a fost formulat fără menajamente: „Toată clasa politică e praf”.

Mai important, Dan Andronic a introdus ideea că actualul președinte nu e „rezultatul disipării tensiunilor”, ci exact opusul: „Nu este rezultatul dispariției acestor tensiuni, ci din potrivă, a acumulării tensiunilor în societate”.

Iar aici apare miza cea mai grea: percepția de nelegitimitate. „Oamenii în continuare îl consideră… nelegitim. Consideră că votul a fost furat. Consideră că altul trebuia să fie președintele”.

Mirel Curea a punctat, la rândul său, propria poziție: „Și eu consider că altul trebuia să fie președintele. Eu personal, că președinte ar fi trebuit să fie Crin Antonescu”.

Spre final, discuția a revenit la mecanica protestului și la ideea că astfel de episoade sunt previzibile pentru cei care conduc. Alecu Racoviceanu a susținut că huiduielile nu au fost o surpriză: „Știau foarte clar că va fi huiduit. Au fost huiduiți amândoi oriunde au apărut în ultima perioadă” (referindu-se la Ilie Bolojan și Nicușor Dan n.r).

Dan Andronic a completat cu o observație despre infrastructura de securitate și monitorizare: „Asta e primul care știe SPP-ul… SPP-ul are un mecanism de monitorizare a rețelor sociale. Știe exact ce se întâmplă”.