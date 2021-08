Mircea Lucescu și-a surprins fotbaliștii alături de mai multe prostituate. Cum a reacționat antrenorul român

Ruslan Marmazov a fost ofițer de presă la formația ucraineană Șahtior Donețk, acolo unde a lucrat în perioada în care „minerii” erau antrenați de românul Mircea Lucescu. Fostul oficial a povestit ce s-a întâmplat în timpul unui cantonament efectuat în Spania. Atunci când jucătorii se plictiseau și au decis să iasă din rutina ședințelor de pregătire apelând la câteva prostituate. Mircea Lucescu a aflat despre planurile elevilor săi și a apărut atunci când aceștia se așteptau mai puțin, după ce se dăduse stingerea.

Cum a reacționat Mircea Lucescu atunci când a dat de prostituate în cantonament

„Într-un cantonament din Spania, jucătorii se plictisiseră și au chemat prostituate la hotel. Cumva, Mircea a aflat despre planul lor. Noaptea, au sosit «invitatele» la hotel și, exact când jucătorii se așteptau mai puțin, a apărut Lucescu în hol. Toți au fost surprinși, uluiți. Mircea le-a zis: «Băieți, plătiți fetele și duceți-vă la culcare!»”, a povestit fostul ofițer de presă de la Șahtior Donețk.

Ruslan Marmazov a mai povestit un episod petrecut în vestiarul „minerilor”, după un meci, atunci când tehnicianul român era foarte nervos. Și a avut un conflict cu brazilianul Douglas Costa, trecut ulterior și pe la Bayern Munchen, și pe la Juventus Torino.

S-a enervat pe Douglas Costa, apoi și-a cerut scuze

Jucaserăm cu Zenit în Ligă, iar Mircea era supărat pe toți. Urla în vestiar, toți stăteau tăcuți, numai Douglas Costa era pus pe glume, ca un copil. Lucescu l-a observat: «Îți arde de glume? Toți am arătat ca niște idioți, ți se pare amuzant?»”, și-a amintit Marmazov, care a continuat: Din senin, Costa a aruncat un mic PET spre antrenor. Cum a procedat Lucescu? A doua zi a spus: «M-am gândit mult la ce s-a întâmplat. Am realizat că eu am greșit. Eu sunt mai în vârstă, mai înțelept. Cum s-a ajuns la această situație? Douglas e un copil»”.