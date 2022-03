Mircea Lucescu se împotrivește excluderii rușilor din competițiile sportive internaționale: „Războiul va dura mult timp și nu va câștiga nimeni”

Conform antrenorului român, Mircea Lucescu, faptul că Vladimir Putin a decis să atace Ucraina, nu trebuie să reprezinte un motiv de excludere a sportivilor ruși din lumea sportului internațional.

Mircea Lucescu, convins cu greu să părăsească Ucraina

Tehnicianul lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, se afla în Ucraina, la momentul declanșării invaziei ruse. Inițial, antrenorul român nu ar fi vrut să părăsească țara, dar a fost convins de împrejurările periculoase pe care le implica decizia de a rămâne în Ucraina.

Lucescu a pornit spre graniță cu mașina, împreună cu sud-americanii de la Dinamo Kiev și Șahtior, pe care i-a ajutat să ajungă în țările lor, în siguranță.

Întors din mijlocul războiului, Mircea Lucescu vorbește des despre situația dramatică a poporului ucrainean. În legătură cu ideea de a exclude din competițiile internaționale pe sportivii din Rusia, Mircea Lucescu se declară împotrivă.

„Nu sunt de acord, sportul nu are nicio treabă cu politica și economia. Sportivii trebuie să rămână în competiții, au muncit toată viața lor pentru a avea această șansă. Sportul nu poate decât să ajute și să unească. Am trecut prin războiul din 2014, când a trebuit să plecăm din Donețk și de atunci nu ne-am mai întors niciodată, am jucat la Kiev sau prin alte părți, dar niciodată la noi acasă”, afirmă Lucescu.

Antrenorul român este de părere că războiul ruso-ucrainean nu va avea învingători și că va dura multă vreme.

„Acum problema este una politică, nu știu cum se va termina, pentru că ucrainenii sunt oameni mândri. Războiul va dura mult timp și nu va câștiga nimeni”, a mai spus Mircea Lucescu, conform Tutto Sport.

Mircea Lucescu, dezvăluiri despre momentele de coșmar trăite în Ucraina

Mircea Lucescu se afla în Ucraina, în momentul izbucnirii războiului. Acesta relatează momentul părăsirii țării asediate și recunoaște că nu credea că va fi o invazie a țării, ci doar un război local în Donbas.

Mircea Lucescu declară că atmosfera din Ucraina era una liniștită înainte de atacarea Ucrainei, oamenii de acolo neînțelegând că va avea loc o adevărată invazie cu bombe.

„Am venit dintr-un cantonament pentru campionatul care era pe cale să se reia, am plecat în Spania şi Antalya cu aproape toate echipele ucrainene, un fel de mini-ligă. Apoi ne-am întors, joi seară ne-am antrenat pentru meciul de Cupă. La un moment dat mă trezesc noaptea şi primul gând care îmi vine este vara, ştii acele furtuni de vară pline de fulgere şi tunete foarte puternice? Dar nu, din păcate nu. Ni se spune că războiul a început şi că a ajuns la porţile oraşului. Nu, nimeni nu se aştepta. Se credea că în Donbass vor fi cel mult nişte lupte, nimeni nu credea într-o invazie precum cea pe care am văzut-o noi”, povestește Lucescu.

Ucraina a fost atacată pentru că, în sfârșit, devenise puternică

Conform antrenorului Mircea Lucescu, invazia rusă asupra Ucrainei a venit pe fondul acumulării de putere a acestui stat din urmă, văzut de inamic drept un pericol iminent.

„Acum ruşii o invadează, cum au fost de-a lungul secolelor polonezii, mongolii, tătarii, popoarele germanice… Nu au reuşit niciodată să formeze un stat puternic şi independent, iar acum că au făcut-o, iată că vine invazia. Tocmai acest lucru a contribuit însă să-i facă extrem de mândri că sunt ucraineni. Sunt un stat nou, entuziast, care îşi foloseşte cu mândrie propria limbă, lucru care nu s-a întâmplat înainte. Ei se consideră leagănul Europei de Est, de la cultură la religie, şi nu este un popor care să accepte uşor să fie cucerit”, spune antrenorul.