Mircea Lucescu a fost atacat în presa turcă, pentru că a eșuat la echipa națională. Apoi, ziariștii de la „Fotomac” au remarcat că aceiași jucători, antrenați de Senol Gunes au reușit să se califice la Campionatul European din 2020. Lucescu a replicat și a spus că și el are un merit, pentru că i-a lăsat lui Gunes o echipă formată.

„Construcţia cere timp, iar eu am venit cu două săptămâni înaintea meciului cu Ucraina. Era foarte important, am decis să mizez pe jucătorii cu experienţă, pentru că nimeni nu-i ştia pe tineri. Am pierdut însă, după ce bătusem Croaţia. Am mers la preşedintele federaţiei cerându-i o schimbare radicală. Trebuia sânge tânăr, cu riscul de a nu avea rezultate pe termen scurt, şi Yıldırım Demirören m-a aprobat. N-am şi eu un mic merit că am pus bazele acestei echipe strălucitoare?

Am prospectat şi ligile inferioare, le-am dat ocazia să se formeze ca apoi să fie şlefuiţi. Cel mai bun exemplu este Zeki Çelik. Atunci nu m-au ascultat, dar uitaţi-vă ce a reuşit! Viitorul fotbalului din Turcia e mult mai luminos decât acum doi ani şi când mă uit în urmă văd că am realizat ceva.

Mă simt mândru de ce am clădit. Am primit telefoane de mulţumire de la mulţi jucători. Eu l-am descoperit pe Irfan şi nu uitaţi nici de Çağlar Söyüncü, ce nu juca de un an la club! Am făcut multe lucruri neremarcate de presă. Poate nu am avut atâta succes, dar eu am muncit din greu”, a spus Lucescu pentru „Fanatik”.

