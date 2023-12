Mircea Lucescu, la Rapid. Planurile lui Dan Șucu

Mircea Lucescu ar putea să ajungă antrenorul clubului Rapid. Dan Şucu a declarat că aducerea antrenorul la Rapid reprezintă principalul său obiectiv pentru anul 2024.

​Dan Șucu îl vrea pe Mircea Lucescu la Rapid

Mircea Lucescu este văzut de acționarul majoritar din Giulești ca fiind o soluție fantastică, indiferent de postul pe care-l va ocupa la Rapid.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal. Iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel”, adeclarat Dan Şucu pentru fanatik.ro.

Rapid nu se regăsește în SuperLiga, iar giuleștenii au început deja să facă primele transferuri.

Dan Şucu, gata să facă orice pentru marele antrenor

Rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo Kiev, antrenorul a revenit în România.

Şucu declară că este gata să accepte orice condiţie a lui Lucescu.

„Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare. Probabil, după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu. Nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Șucu.

Mircea Lucescu a scris istorie în Giulești. Cel mai titrat antrenor român a câștigat titlul în România alături de giuleșteni în 1999.

Mircea Lucescu, atacat cu oferte

Liber de contract, Lucescu s-ar afla în negocieri avansate cu Olympique Lyon. Antrenorul român în vârstă de 78 de ani ar putea să ajungă la unul dintre cele mai mari cluburi din Franța.

Fabio Grosso, fostul antrenor al lui Lyon, a fost demis la începutul lunii curente din cauza rezultatelor slabe din ultima perioadă. Fără să piardă timpul, francezii l-au luat în considerare și pe Mircea Lucescu pentru această funcție.

În noiembrie, presa a scris că antrenorul român negociază cu o echipă de top. Este vorba despre Beșiktaș Istanbul, pe care a mai pregătit-o între 2002 – 2004 și cu care a câștigat campionatul în 2003.

„Vulturii” vor avea un nou președinte începând cu data de 3 decembrie. Despre discuțiile pe care „Il Luce” le poartă cu oficialii „vulturilor” au vorbit jurnaliștii turci de la Fotomac.

Dinu Vamă și Mircea Lucescu au fost surprinși, o săptămână în urmă, de paparazzi EVZ în timp ce negociau de zor în plină de stradă. Cei doi sunt prirteni de foarte mulți ani, șa că nu se sfiesc să împartășească lucruri importante, chiar și în public.

În 1997 Dinu Vamă devine președintele Rapidului la cererea lui Copos și cu binecuvântarea marelui antrenor.

Potrivit informațiilor din spațiul public Dinu Gheorghe s-a străduit să țină clubul în picioare, ba chiar ar fi venit și cu bani de acasă la nevoie.