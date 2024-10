Sport Mircea Lucescu, mândru de tricolori după partida cu Cipru: Au fost excelenți. Urmează un alt meci foarte dificil







Selecţionerul Mircea Lucescu a spus că tricolorii s-au descurcat excelenet în meciul cu Cipru, scor 3-0, în Liga Naţiunilor la fotbal, și că deja au obținuit trei victorii în această competiţie. El a declarat că naționala României a fost foarte hotărâtă în acest meci.

Mircea Lucescu, mândru de tricolori

„Am făcut o foarte bună primă repriză, excelentă, 3-0 nici nu prea reflectă realitatea. Am mai avut două-trei ocazii. Ne-am apărat foarte bine, foarte compact, extraordinar de decişi (au fost) jucătorii noştri în duelurile individuale, şi ne-am creat ocazii de gol. Am controlat jocul şi asta este important. Am impus un anume stil de joc care este aproape de ceea ce făceam noi cu mulţi ani înainte şi din acest punct de vedere am fost foarte eficienţi”, a spus Lucescu.

Urmează un meci foarte important

Selecționerul României a mai spus că urmează un meci foarte important și că trebuie să recupereze jucătorii pe care i-a pierdut.

„Victoria este victorie, urmează un alt meci foarte dificil, contează foarte mult cum îi recuperăm pe aceşti jucători, mai ales că terenul a fost foarte moale, iar acolo ne aşteaptă un teren greu. Ne pare rău că l-am pierdut pe Bancu pentru acest meci. Îmi pare bine pentru băieţi că au înlănţuit trei victorii, ceea ce înseamnă foarte mult. E un lucru deosebit. Acum meciul ăsta a trecut, urmează un alt meci, la fel de important”, a declarat Lucescu.

Tricolorii se luptă pentru primul loc cu Kosovo

Mircea Lucescu a spus că următorul meci poate să le asigure tricolorilor calificarea. El a declarat că tricolorii se vor lupta pentru primul loc cu Kosovo, o echipă bună. „Următorul meci este extrem de important, pentru că poate să fie unul care ne poate asigura calificarea. Ne vom lupta cu Kosovo pentru primul loc şi ei au o echipă foarte bună”, a adăugat Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 3-0 (3-0), sâmbătă seara, pe AEK Arena din Larnaca, în Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Naţiunilor. Au adus victoria Dennis Man (16), Răzvan Marin (25 - penalty) şi Radu Drăguşin (36).