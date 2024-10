Sport Mircea Lucescu avertizează înainte de Cipru - România. De ce nu e loc de greșeală







Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a vorbit, azi, despre confruntarea pe care „tricolorii” o vor disputa, sâmbătă, de la ora 21.45 (în direct la Prima Sport), în deplasare, cu Cipru, în grupele Ligii Națiunilor.

Selecționerul primei reprezentative a atras atenția că fiecare meci este important. Echipa trebuie să câștige în fața adversarilor ce sunt mai slab cotați, pentru a putea să progreseze.

Mircea Lucescu, mesaj de mobilizare înaintea partidei Cipru - România

„Vom întâlni o echipă a Ciprului foarte ambiţioasă. Au debutat bine împotriva Lituaniei, ne-au impresionat prin forţa lor de joc, prin agresivitatea pe care au arătat-o, prin pressingul pe care l-au făcut. Au avut ghinion cu Kosovo. Mă aştept la o echipă bună, sunt câţiva jucători foarte buni în echipa Ciprului, au reuşit să facă o echipă competitivă şi toate echipele mai au şanse să câştige această grupă, ca şi Lituania, ca şi Kosovo”, a afirmat „Il Luce” la conferința de presă.

Care a încercat să-și mobilizeze elevii pentru partida de sâmbătă. „Noi am obţinut şase puncte, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu vom obţine în continuare şase puncte. Asta este foarte important şi băieţii trebuie să înţeleagă acest lucru. Trebuie să se pregătească pentru aşa ceva. Eu le-am spus că echipa asta nu a câştigat nimic împotriva unei echipe mari. Dacă batem echipele mici facem pasul înainte, dacă nu, rămânem la nivelul ăsta, ceea ce nu este normal.”

Progres pentru a reveni în lumea bună a fotbalului

Experimentatul antrenor vede cu un pas înainte și spune că naționala trebuie să progreseze, pentru a reveni în lumea bună a fotbalului. Astfel, să se poată lupta cu marile echipe. El a vorbit și despre construcția pe care a început-o predecesorul său, Edi Iordănescu.

„Este un meci important pentru noi, îl tratăm cu foarte multă seriozitate şi sper ca băieţii să fie mulţumiţi după meci. Sunt impresionat de relaţiile lor, de modul în care se comportă unul faţă de ceilalţi. Pe această bază trebuie să construim ceva în plus plecând de la un anumit nivel pe meritul lor şi al lui Edi Iordănescu, dar trebuie să facem un pas înainte, ca să ne batem cu marile echipe ale Europei şi să nu suferim. Noi nu am avut frică pe niciun stadion al Europei sau al lumii. Am dus fotbalul la cel mai înalt nivel şi toată lumea a apreciat lucrul ăsta”, a conchis Lucescu.