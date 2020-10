Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, a debutat, marți seară, în noua stagiune a Ligii Campionilor 2020 – 2021. Ucrainenii au evoluat pe teren propriu împotriva italienilor de la Juventus Torino și au cedat cu scorul de 0-2. După o primă repriză fără goluri, piemontezii s-au desprins în actul al doilea, datorită unei „duble” reușite de spaniolul Alvaro Morata, în minutele 46 și 84.

A fost o întâlnire specială pentru Mircea Lucescu. Românul s-a aflat față în față cu tehnicianul celor de la Juventus, Andrea Pirlo. Adică omul pe care „Il Luce” l-a lansat în fotbalul mare, în 1995, atunci când lucra la Brescia, iar mijlocașul avea doar 16 ani.

„Lucescu a fost primul meu antrenor, el m-a adus la prima echipă când aveam 15 ani și am debutat la 16 ani. Încă vorbim. Mereu o să-i fiu recunoscător. Acum este o bună oportunitate să-l înfrunt”, a declarat înaintea confruntării antrenorul „Bătrânei Doamne”.

Este contestat în continuare de unii suporteri din Kiev

„Pentru mine, el nu va fi niciodată un rival. Andrea va rămâne întotdeauna fotbalistul meu”, a prefațat și Mircea Lucrescu duelul. Cei doi tehnicieni și-au strâns mâna și au stat de vorbă mai multe minute înaintea partidei. O parte a suporterilor lui Dinamo Kiev l-au contestat în continuare pe antrenorul român. Ei nu-i pot ierta trecutul pe care Lucescu l-a avut la conducerea rivalei Șahtior Donețk. „Lucescu, pleacă!”, a fost mesajul transmis de ultrașii „alb-albaștrilor”.

„Am urmărit cu atenție conferința de presă a președintelui Igor Surkis și m-a surprins că s-a vorbit mult de raportul cu suporterii și mai puțin de ce ar trebui să facem noi, cei care ne ocupăm de soarta lui Dinamo Kiev.

Nicăieri unde am fost, nu am adus schimbări radicale. Am dat și dau încredere totală jucătorilor care au evoluat, până la proba contrarie. Avem o săptămână la dispoziție. Din România nu am putut să văd campionatul ucrainean, dar din informațiile avute în ultimul timp am încercat să-mi fac o idee despre ceea ce înseamnă valoarea jucătorilor”, spunea Lucescu în momentul prezentării la Dinamo.