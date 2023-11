Mircea Lucescu știe care e grupa accesibilă la Euro 2024. Când își va afla România adversarele

Mircea Lucescu a vorbit despre calificarea naționalei la EURO 2024. România s-a calificat la EURO 2024 din postura de câștigătoare a grupei.

România a învins Elveția cu scorul de 1-0 și a reușit să se califice la EURO 2024 de pe primul loc în grupă

Victoria din meciul de marți de pe Național Arena ne-a dus în urna a doua la tragerea la sorți. Acest lucru ar putea oferi șansa naționalei lui Edi Iordănescu să întâlnească adversari mai slab cotați.

Mircea Lucescu a vorbit despre calificarea României la EURO 2024. Acesta a spus cu ce adversare și-ar dori să joace naționala la turneul final din Germania:

„Ce a fost până acum a depins de noi, de acum nu mai depinde de noi. Șansa pe care am avut-o a fost mare de tot. Moldovan a fost incredibil cu Elveția. Nu mai ține de șansă acum.

Portugalia – România – Scoția – Bosnia/Ucraina/Israel. În niciun caz Italia sau Serbia. Italienii au făcut un joc extraordinar cu Ucraina. A fost unul dintre cele mai tari jocuri din preliminarii.”, a spus Mircea Lucescu.

România își va afla adversarii pe 2 decembrie

Tricolorii vor trebui să înfrunte una dintre reprezentativele Portugaliei, Franței, Angliei, Spaniei, Germaniei sau Belgiei. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români, crede că echipa națională a crescut foarte mult în ultima perioadă:

„Au fost multe critici, foarte corecte. Meritul celor care au condus e că din toate astea au tras concluziile care trebuiau. Au vrut să demonstreze că sunt peste critici. Urmăream de la distanță și mă bucuram că opinia publică și-a dorit o națională bună, nu s-a relaxat. Echipa a crescut de la meci la meci. Era greu de crezut, pentru că echipa nu juca. Acum trebuie să îi dăm merit și președintelui FRF, care nu l-a schimbat pe Edi Iordănescu, l-a ajutat, a înțeles ce vrea să facă”, a mai adăugat Mircea Lucescu, potrivit digisport.

Toți adversarii din prima urnă pentru EURO 2024 sunt complicați

Am putea avea parte de o reeditare a grupei de la EURO 2008 și să jucăm cu echipe precum Franța, Olanda și Italia. Cu toate acestea, cu puțină șansă am putea avea în continuare o grupă accesibilă cu Slovacia și câștigătoarea barajului de pe ruta C (Georgia, Luxemburg, Grecia sau Kazahstan).

Urnele pentru grupele EURO 2024 și meciurile de la baraj

Prima urnă

Germania Portugalia Franța Spania Belgia Anglia

A doua urnă

Ungaria Turcia Danemarca Albania România Austria

A treia urnă

Olanda Scoția Slovenia Slovacia Cehia Croația

A patra urnă

Italia Serbia Elveția Câștigătoare play-off A Câștigătoare play-off B Câștigătoare play-off C

Barajele din Liga Națiunilor

Ruta A:

Polonia – Estonia

Țara Galilor – Finlanda/Ucraina/Islanda (se decide după o tragere la sorți)

Ruta B:

Israel – Ucraina/Islanda

Bosnia/Finlanda/Ucraina

Ruta C:

Georgia – Luxemburg

Grecia – Kazahstan