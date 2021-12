Mircea Lucescu, declarat pentru a cincea oară antrenorul anului. Va prelua echipa națională?

Mircea Lucescu este văzut de mulți oameni de fotbal din România drept persoana ideală pentru a prelua echipa națională a României. Cu toate acestea, el a explicat de ce o revenire în fotbalul autohton este imposibilă.

„Am hotărât din acea clipă să nu mă mai întorc niciodată la echipa națională”

„Haideți să nu vorbim despre asta pentru că nici nu s-ar fi putut. Sunt sub contract. An de an am refuzat! Am plecat de la națională câștigând 4-0 cu Austria și nu am fost la acel moment protejat. Am hotărât din acea clipă să nu mă mai întorc niciodată la echipa națională.

Am mai cochetat, a fost un moment când puteam s-o fac, am mai discutat, însă s-au strâns câțiva care nu voiau să mă vadă în conducerea echipei de fotbal și atunci am renunțat definitiv. La fel s-a petrecut și cu Răzvan. La noi e greu, pentru că e greu de acceptat succesul altuia”, a spus Mircea Lucescu, la gsp.ro.

În prezent, Lucescu senior antrenează o echipă de tradiție din campionatul Ucrainei, Dinamo Kiev.

Dinamo Kiev a terminat pe locul patru în grupele Ligii Campionilor cu doar un singur punct și a fost eliminată din Europa, în timp ce în campionat se află doar pe locul doi, la două lungimi distanță de Șahtior Donețk.

„Trebuie adus antrenorul care a avut continuitate”

Mircea Lucescu este de părere că pentru a conduce destinul primei reprezentative este nevoie de experiență.

„Ar fi un mare hazard, Nu au experiență. Poate pentru Iordănescu mai puțin, pentru că a lucrat la echipele de club, este apropiat de tatăl lui, deci știe foarte bine ce trebuie făcut. Adrian Mutu nu știu. Sigur, poate Federația știe mai bine ce a putut să facă la naționala de tineret. La echipa națională, totuși… Sunt și excepții, dar trebuie adus antrenorul care a avut o continuitate de succese și care îți dă siguranța că lucrurile pot continua”, a declarat Mircea Lucescu pentru playsport.