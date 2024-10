Politica Mircea Geoană, despre gafa care l-a costat funcția de președinte. Explicații după 15 ani de la vizita otrăvită







Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale ce se vor desfășura pe 24 noiembrie (primul tur), a vorbit despre un subiect care i-a marcat cariera în ultimii 15 ani.

Este vorba despre alegerile din 2009, atunci când a fost învins de Traian Băsescu, cel care și-a consolidat funcția de la Cotroceni, cu un nou mandat. Înaintea dezbaterii decisive, dintre cei doi candidați, Geoană a fost surprins făcându-i o vizită lui Sorin Ovidiu Vântu. La acea vreme, patron al trustului Realitatea TV. „Dar la domnul Vântu, v-a plăcut?”, a fost întrebarea cu care Băsescu a făcut diferența la acea dezbatere.

Acum, într-o disucție avută cu jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, la GSP, fostul secretar general al NATO a recunoscut. Mișcarea din 2009 nu a fost una potrivită și a cântărit greu.

Mircea Geoană, despre greșeala care l-a costat fotoliul de la Cotroceni

„A fost un moment pe care puteam să-l evit. În mod clar a fost o eroare. A fost o eroare, să zic, sau un gest legat de faptul că ultima dezbatere cu contracandidatul meu se întâmpla la postul unde era respectivul domn patron. Și unde informațiile pe care le aveam... Moderatorul avea deja anumite informații pe care voia să le transmită către cele două tabere concurente.

Deci astea cu SPA-urile sunt povești. A fost o eroare, da, mi-o asum, am învățat din ea, merg mai departe. Încă o dată. 2009 a fost acum 15 ani, azi mă interesează prezentul și mai ales viitorul țării mele”, a spus actualul candidat la prezidențiale.

Tot legat de acest subiect, politicianul a vorbit și despre șocul trăit atunci când a trecut de la extaz la agonie. În seara alegerilor din 2009 era președinte, dimineața, situația i-a devenit defavorabilă.

„Cred că m-a întărit. Am învățat și eu din greșeli. Ăsta e lucrul clar. Am învățat cred din ele. Și dacă vin astăzi din nou în fața națiunii române, propunându-i un proiect de candidat independent, care să schimbe ceva serios, mai adevărat în țara asta, eu vin și cu lecțiile învățate din acea perioadă. Am condus un partid important, știu politică, nu sunt un novice în politică”, a mai precizat fostul oficial al NATO.