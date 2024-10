EVZ Special „Planul Șoșoacă” pentru România! Ce strategie are candidata la Cotroceni pentru oamenii de afaceri







Diana Șoșoacă, europarlamentar și președinte al Partidului S.O.S. România își va lansa joi, 3 octombrie, candidatura la alegrile pentru cea mai mare poziție în stat. Cum este obișnuit pentru cei intrați în cursa pentru Cotroceni, Diana Șoșoacă are și o viziune pentru eventualitatea în care va ajunge președintele României.

Europarlamentarul a participat miercuri, 2 octombrie, la podcastului „Hai LIVE”, moderat de jurnalistul Robert Turcescu, de pe canalul de YouTube „HAI România”. Iar de această dată, s-a alăturat discuției și Dan Andronic, jurnalist și istoric. Cu această ocazie, Diana Șoșoacă a vorbit despre pașii pe care i-ar urma în eventualitatea în care va câștiga alegrile prezidențiale. Bineînțeles, domeniul economic este unul foarte des invocat în campaniile electorale.

„Planul Șoșoacă”

Iar liderul S.O.S. România spune că programul prezidențial prevede o bună înțelegere cu diverse state din lume pentru o cooporare pe plan comercial. „Sunt deja invitată în foarte multe țări în acest sens, să ajut în ceea ce privește relațiile economice cu România. Eu am solicitat din partea patronatelor să-mi trimită liste cu cei mai buni antreprenori din țară, vreau să iau măsuri. O să-mi fac o agendă, o să o anunț la momentul respectiv”.

„Am o condiție foarte importantă”, mai spune Diana Șoșoacă în cadrul podcastului „Hai LIVE”. „Trebuie ca angajații să fie români”. Pe mai departe, europarlamentarul spune că este de părere că, din 2022 și până în prezent, politicienii de vârv din țara noastră au făcut o greșeală când vine vorba de relațiile economice cu Federația Rusă. „Rusia nu mai este U.R.S.S.. Există diferențe majore”.

Șoșoacă, „adjuncta” lui Iohannis?

Diana Șoșoacă spune apoi că, în această ordine de idei, vrea să facă în calitate de președinte ceea ce a început deja, de când a ajuns în Parlamentul României drept senator în anul 2020. „Pentru mulți, eu sunt deja președintele țării”, spune lidera de la S.O.S. România.

„Nu de puține ori, eu am fost și președinte și premier pentru România, atât cât am putut eu. Am încercat să iau legătura, să închei relații cu politicieni din țările vecine, de prin Asia și așa mai departe. Toate astea când Klaus Iohannis era prin Africa cu soția. Ce a reieșit din aceste deplasări ale președintelui? Ce oportunități au acum oamenii de afaceri români după ce Iohannis a s-a plimbat prin lumea asta?”, se întreabă Diana Șoșoacă. Iar în acest sens, spune că a depus o interpelare către cabinetul de la Cotroceni pentru a afla mai multe detalii, însă, după spusele acesteia, nu a primit niciun răspuns.

Istoria și viitorul președinte

După cum s-a menționat anterior, Diana Șoșoacă spune că liderii care au condus România post 1989 nu au făcut o treabă bună. De aceea, ea se uită acum cu admirație mai devreme în istorie, în vremea domnitorilor, a voievozilor. Și un exemplu pe care îl oferă în cadrul podcastului „Hai LIVE” este Avram Iancu, avocat transilvănean și revoluționar român pașoptist. „Tot timpul am imaginea acestui monstru sacru în minte. A luptat mereu pentru români, pentru drepturile acestora. Îi am mereu în minte pe Alexandru Ioan Cuza, pe Ștefan cel Mare, pe Mihai Viteazu”.

La capitolul de istorie recentă a României, Diana Șoșoacă spune că îi apreciază pe Nicolae Ceaușescu, pe Corneliu Vadim Tudor, pe Adrian Păunescu. „Însă, țin să menționez. Nu am idoli politici, nu urmăresc un traseu anume. Doar că mă uit cu admirație la aceste personalități ale României, însă fiecare are drumul lui”.