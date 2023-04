Mircea Geoană, declarații evazive despre candidatura la Cotroceni. Planurile de viitor ale oficialului NATO

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană evită un răspuns direct cu privire la o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale de anul viitor. El a declarat că va lua o decizie atunci când va veni momentul potrivit. Mircea Geoană a precizat că dorește să fie de folos României şi înainte de alegeri, spunând că importante sunt discuțiile despre cum trebuie mișcate lucrurile, iar nu despre cine să o facă. Oficialul NATO a mai spus că este un moment important în care Europa se reconfigurează, iar România poate juca un rol important.

„Eu cred că întrebarea reală este cum vom face, nu cu cine vom face. Nu ştim încă. Mi-a fost prelungit mandatul la NATO. Este o onoare recunoaşterea faptului că fac o echipă foarte bună cu domnul secretar general Jens Stoltenberg. Va trebui să asigurăm tranziţia la noul secretar general sau noua secretară generală care se va întâmpla în următoarele luni, poate nu acum în octombrie, poate un pic mai târziu. De ce nu şi o femeie? Nu decidem noi, decid alianţii şi această discuţie a început”, a declarat Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al Alianței Nord Atlantice a mai spus că a învățat foarte multe de la secretarul general Jens Stoltenberg, pe care îl consideră un om extraordinar cu experiență politică.

„Un om extraordinar. 10 ani prim-ministru în Norvegia, un om de un calm şi o temeinicie şi de o sofisticare incredibil de puternice. Deci am avut o şansă să lucrez cu el. Voi lucra cu aceeşi onestitate şi în aceeaşi echipă cu viitorul secretar general, indiferent cine va fi el”, a afirmat Mircea Geoană, la Antena 3.

România se va confrunta cu mai multe rânduri de alegeri

Oficialul român a precizat că momentan nu este cazul să-și facă reclamă și să agite spiritele, urmând să stabilească în ce direcție o va apuca după ce va încheia mandatul pe care îl are la NATO.

„Îmi fac treaba bine aici, dau totul organizaţiei care mi-a dat şansa să reprezint România la nivelul cel mai înalt, dar ceea ce aş vrea să fac şi în această perioadă şi după, indiferent ce voi decide sau nu voi decide că am să fac, este să încerc să ajut România cu soluţii despre cum să facem. Românii vor decide cine le sunt liderii. E normal. Avem atât de multe alegeri la anul, încât o să fie o oboseală electorală masivă în România”, a mai spus Geoană, referitor la alegerile de anul viitor.

În acest context, el a subliniat că dorește să contribuie la relansarea României în condițiile în care lucrurile se schimbă în Europa, iar centrele de greutate se mută către est. Mircea Geoană a dat ca exemplu producția de armament și echipamente militare. Oficialul NATO a spus că producătorii se reorientează și își extind capacitățile de producție, iar România trebuie să profite de acest lucru.

„Dar cum facem, cum folosim acest moment important ca ne avansăm interesele, cum facem ca să vină mai multe investiţii, cum facem să avem renaşterea industriei de apărare româneşti? Este o invitaţie pentru renaştere de producţie militară în România, în parteneriat cu Occidentul. Acum avem atâta nevoie de producţie militară suplimentară pentru noi şi pentru a susţine Ucraina, încât eu văd cum companiile mari occidentale se duc, cred că vin şi în România, se duc şi în Ungaria, în Polonia. Există în clipa de faţă o efervescenţă în jurul industriei de apărare europene”, a completat Geoană.

Mircea Geoană, despre oportunitățile României

Secretarul general adjunct al NATO a mai spus obligaţia sa ca lider este să ofere un element de încredere şi ambiţie renăscute în România. Astfel a explicat el ieșirile publice din ultima vreme și discursurile, despre care spune că nu au substrat electoral.

„Românii vor decide pe cine doresc ca lider, pe cine vor vota, dar acum este foarte important să nu ratăm acest moment. Nici eu nu vreau să aştept până termin mandatul ca să pot să fiu de folos ţării mele. Îmi fac treaba la NATO, îmi ajut ţara cât de mult pot. Atunci când am un discurs, el nu are tentă electorală. Multă lume spune – a vorbit Geoană despre economie. Înseamnă că are un plan. Nu.

Obligaţia mea ca lider este să dau un element de încredere şi de ambiţie renăscută în România şi să ajut cât mai mulţi, în special pe cei tineri să îşi vadă destinul legat de ţara lor. (…) Vă rog foarte mult să nu considerăm ceea ce spun public ca un element de încălzire pentru o eventuală candidatură. Nu e vorba despre asta. Voi decide când va fi momentul”, concluzionat Mircea Geoană.