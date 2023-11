Cele mai importante alegeri pentru România. Geoană și-a lansat volumul la Târgul Gaudeamus

Mircea Geoană susține că alegerile din 2024 vor fi cele mai importante din istoria României de după 1990. Secretarul general adjunct al NATO a lansat volumul „Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”, la Târgul Gaudeamus. În acest context, el a făcut și o serie de declarații cu caracter politic.

De altfel, Mircea Geoană este văzut ca favorit, de sondajele de opinie, pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

Secretarul geneal al NATO a făcut o serie de declarații cu privire la alegerile de anul viitor. El i-a îndemnat pe români să voteze acei candidați care li se par cei mai potriviți. Mircea Geoană susține că urmează un nou ciclu istoric, iar România va avea nevoie de conducători competenți și vizionari.

În acest context, el a subliniat că a ales să-și aleagă volumul acum pentru că nu are tentă electorală. Deși este vorba despre politică, cartea sa nu se dorește un preludiu la viitoarea campanie electorală.

„2024 e un an foarte încărcat electoral şi nu am vrut să încurcăm borcanele, cum se zice (…) Aici nu este vorba de nimic electoral. Este vorba de ceva politic, da, e ceva legat de ţară, da, dar n-are nimic de-a face cu ceea ce în mod normal se consideră un preludiu de campanie electorală. Este pur şi simplu … dacă vreţi… s-a copt în mine cartea asta şi am simţit nevoia să v-o împărtăşesc tuturor”, a punctat adjunctul NATO.