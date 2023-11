Geoană face un pas în lateral. Adjunctul NATO se repliază în legătură cu candidatura la Cotroceni

Mircea Geoană a reacționat după ce Marcel Ciolacu a fost rezervat în legătură cu posibila sa candidatură la președinția României. Într-un interviu, șeful PSD a dat de înțeles că nu-l vrea pe actualul secretar adjunct al NATO președinte. Subtil, Ciolacu a insinuat că-și dorește poziția pentru sine. El a spus că nu se gândește la o candidatură la Cotroceni, dar că nu s-a gândit nici să ocupe funcția de premier.

Sondajele de opinie îl dau pe Mircea Geoană drept favoritul românilor la alegerile prezidențiale de anul viitor. Iar actuala funcție din conducerea NATO și conexiunile externe pe care le are, îl recomandă mai mult decât pe orcine altul la Cotroceni.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, dat de înțeles că nu-l va sprijini pe adjunctul secretarului general al NATO pentru o candidatură la Cotroceni. El a spus că și-ar dori un „om mai de stânga” și mai impicat în politica internă. Aceasta în condițiile în care atribuțiile președintelui României sunt, în special pe politică externă și apărare.

„Din câte știu, domnul Geoană este în acest moment la NATO Secretar General Adjunct, încă are o misiune de îndeplinit. Înțeleg intențiile domniei sale, nu am nicio problemă, trăim într-o țară democratică, partidul va decide la momentul respectiv. Aș vedea, totuși, un om mai de stânga și mult mai aplicat și un om încă în vâltoarea realității din România. Este foarte… Nu cred în ciorbe reîncălzite”, a spus Marcel Ciolacu, la Europa FM.

Pe de altă parte, subtil, Ciolacu nu a exclus să candideze el însuși pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Deși a negat, spunând că nu-și dorește funcția de președinte, a continuat, însă, precizând că nu și-a dorit nici funcția de premier pe care o ocupă în prezent.

„Nu (nu-și dorește să fie președinte al României – n.red.). Nu mi-am dorit nici să fiu premier, dar sper să mă ridic la nivelul așteptărilor. Nu am făcut lucruri rele de când sunt prim-ministru, dimpotrivă, am făcut lucruri de care sunt mândru. (…) Nu am avut eu cu mine încă această discuție (despre candidatură – n. red.)”, a mai spus Ciolacu.

După declarațiile președintelui PSD, Mircea Geoană s-a repliat spunând că trebuie să-și finalizeze mandatul la NATO. El a declarat, însă, că are interesul ca lucrurile în România să nu involueze și ca viitorul să fie democratic.

El a spus că va lua o decizie în legătură cu viitorul său politic după ce își va încheia mandatul la conducerea alianței Nord-Atlantice.

Secretarul general adjunct al NATO a declarat că își va încheia mandatul la conducerea NATO în luna octombrie. Iar atunci urmează să-și stabilească ce va face în viitor.

„Eu am o prelungire de un an și de încă un an față de contractul inițial, deci probabil că am făcut destul de bine dacă m-au rugat să mai stau. Și, în mod normal, am contract până prin octombrie, când se fac cinci ani. Deci se poate termina mai repede, nimeni nu te ține legat de glie. Dar contractul meu este până în octombrie”, a explicat Geoană.