Pe lângă Pro România și ALDE, actorul Mircea Diaconu le-a câștigat încrederea și celor de la Partidul Neoliberal, „un partid mai tânăr”, după cum l-a descris fostul europarlamentar.

În direct la Antena 3, Mircea Diaconu a vorbit despre ultima alianță pe care a făcut-o: „Sunt susținut de trei partide politice, mi s-a alăturat și Partidul Neoliberal, un partid mai tânăr. Am dat un fel de examen în fața lor. Mi-au pus niște întrebări, le-am răspuns, au fost de acord să mă susțină. Am stabilit apoi termenii susținerii. Am spus că vreau să rămân independent și vreau să îmi protejez această funcție”.

Întrebat cum ar trebui să arate un președinte, Mircea Diaconu a răspuns: „Am scos verbele din Constituție, care se referă la prestația președintelui. Sunt verbe pasive. «Un om» ar trebui să semene cu toți la un loc, cu cetățenii acestei țări și să trăiască la fel. Măcar să ne iubească, să ne înțeleagă, să ne capaciteze. Ăsta e verbul care mă interesează. Să creeze încet, încet senzația ca cetățeanul să se implice, fiecare cât poate”.

Te-ar putea interesa și: