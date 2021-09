Mircea Badea se laudă cu stilul de viață nesănătos. Fanii săi au rămas fără cuvinte

Realizatorul emisiunii „În gura presei”, de la Antena 3, a vorbit despre stilul său de viață în emisiunea Punctul de întâlnire, realizată de Radu Tudor. Cu acest prilej, el a infirmat informațiile apărute în presa tabloidă despre stilul său de viață sănătos.

„Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știţi are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Am adoptat și eu limbajul familiei prezidențiale. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. E un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos… Nu mănânc sănătos”, a dezvăluit Mircea Badea, în discuția cu Radu Tudor.

El a precizat că de multe ori, cei care difuzează astfel de informații îl confundă cu soția sa, Carmen, recunoscută pentru un stil de viață sănătos pe care îl promovează.

„Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață. Stilul meu de viață este perfect nesănătos. Este unul dintre cele mai nesănătoase stiluri de viață de pe planetă”, a spus Mircea Badea.

Realizatorul se laudă cu stilul de viață nesănătos

Potrivit spuselor sale, stilul de viață pe care îl practică este total pe dos față de ceea ce se recomandă. Astfel, a precizat realizatorul Antena 3, nu respectă orele de somn, mânâncă nesănătos și, peste toate, consumă și alcool.

„Deci, eu mă culc niciodată mai devreme de patru dimineața, uneori dorm cinci ore, uneori dorm șapte ore, uneori nu dorm deloc, însemnând deloc. S-a întâmplat, de exemplu, în New York să nu fi dormit absolut deloc, după ce am băut niște cantității respectabile, nu știu chiar și de Băsescu, pentru nu om respectabile de tărie şi m-am dus la sala, dar nu de forță, și am alergat 10 km. Este perfect nesănătos.

Eu fac cele mai nesănătoase lucruri cu putință. Nu mănânc sănătos. Eu mănânc tablă zincată, la propriu. Mănânc în benzinării, deci din alea ştii desfac ceolofanul și mănânc tabla zincată dinăuntru. Eu beau ciuco, mulți litri pe zi de 12 ani și absolut ocazional, foarte des, consum și cantități respectabile de alcool. Uneori în timp ce fac sport”, a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea a renunțat la sport

Ironic, realizatorul de televiziune a mai precizat că nu practică nici culturismul și, nici nu se duce la sala de sport pentru exerciții. Mircea Badea a spus că-și petrece tot timpul urmărindu-l pe fostul președinte Traian Băsescu.

„Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos și nu mă duc la sala de forță. Deci nu am nicio legătură cu culturismul că, de fapt, asta se înțelege prin sala de forță. Stai în cur pe scaun și faci așa. Şi când faci așa îi zice Larry Scott. Nu mă ocup și nu îmi pasă, realist vorbind, în activitatea curentă decât de Băsescu. S-a înţeles? Deci orice nu e cu Băsescu, nu mă interesează. Ori, Băsescu exclude orice stil de viaţă sănătos. Nu ai cum, ocupându-te cu Băsescu să ai un stil de viaţă sănătos”, a mai spus Mircea Badea.