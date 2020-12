Mircea Badea a trecut prin câteva neplăceri pe autostradă, în drumul spre familia sa. Mai întâi a avut probleme cu mașina. Apoi, o problemă puțin mai sensibilă și greu de tratat, de sănătate.

I s-a stricat mașina pe autostradă?!

„După emisiune, m-am suit la frumosul volan să mă duc să-mi iau familia de unde era. Încep să conduc pe o autostradă din România. Conduc, conduc, conduc, zic hai că e bine. Nu era nimeni. Zic: n-am nicio treabă.

Și merg. Dintr-o dată, murise unul dintre faruri. Zic: nu, nu, nu. Nu are cum să se întâmple asta, exclus! Ba se întâmplă. Deci, farul de pe dreapta a crăpat. Îngrozitor. Dau fază lungă, era bună.

Sigur că imediat se vor găsi deștepți să zică păi te oprești la benzinărie. Bine. Vă dau trei ore să schimbați becul la mașina mea și vedeți dacă reușiți. Bun. Zic merg așa, bag faza lungă. Noapte, îți dai seama. Viteză mică, dar, totuși, eram pe autostradă. Chiar și așa, începeam să prind din urmă tiruri. Unele mergeau cu 60/70. Trebuiau depășite. Cu atenție, bun.

O dată, de două ori, de trei ori. (…) Nu se ducea niciun pic de apă pe parbriz. Zic: nu, nu, nu. În mod normal, dacă nu mai era lichid, s-ar fi aprins un bec. Mă uit și nu era aprins niciun bec. (…) Cu chiu, cu vai, ies de pe autostrada vieții și mă opresc în prima benzinărie. Frig.

Deschid capota, era lichid de parbriz. (…) Intraseră frunze pe dedesubtul capotei. Bun. Rezolv cu asta, zic hai că, totuși, viața nu e atât de rea.”, a spus Mircea Badea la începutul emisiunii sale, conform România Reală.

Ce a pățit Mircea Badea pe autostradă?!

Pe faimosul prezentator TV de la Antena 3 l-a lovit o durere de măsea cum n-a mai văzut până acum, iar după spusele sale nici nu avut cum să o domolească până a doua zi de dimineață.

„Cum mergeam, mă pocnește o durere de măsea. Atroce! Aproape insuportabilă. Nu știam ce să mai fac de durere. Ajung, în sfârșit, la 3:30, zic hai să dorm trei ore și mă întorc, aveam emisiune la radio. Nu am putut să dorm de durere. Nu aveam medicamente. Am răbdat până s-a făcut dimineață.

Pastilele, când le-am luat, nu au folosit la nimic. M-am întors, m-am dus la radio, am făcut emisiune. Între timp, noroc că am vorbit cu un medic deștept. Deja sunt mult mai bine. Dar am trecut prin dureri insuportabile, nu am dormit deloc, să începem emisiunea!”, a mai adăugat prezentatorul Tv.