„Astăzi se întâmplă 16 ani de emisiune. Nu e nimic extraordinar în România. Este o chestie care în alte părți pe planetă ar fi destul de wow, dar în România nu e, nu interesează pe nimeni. De fapt, ieri s-au împlinit 16 ani, pentru că într-o zi de 13 a început această emisiune.

Ieri am uitat, astăzi am primit un tort și așa mi-am și amintit, altfel aș fi uitat de tot. Cred că am spus-o și la 15 ani de emisiune: dacă simt ceva în legătura cu asta, nu simt absolut nimic. Doar o uriașă oboseală, sfârșeală și saturație”, a spus Mircea Badea.

Într-o ediție a emisiunii din iarna acestui an, Mircea Badea s-a dat de gol satisfăcând curiozitatea multora care se întrebau câți bani câștigă de la această emisiune.

Într-una din relatările sale pe Instagram, acesta a dezvăluit care este valoarea TVA-ului pe care a trebuit să îl plătească la stat, pentru luna noiembrie 2019. Este vorba despre 8911 lei, potrivit spuselor acestuia.

Mircea Badea,a debutat în televiziune în 1999, la postul Antena 1.

El și-a început cariera în televiziune la diferite posturi TV. Jurnalistul a debutat șa Tele 7 ABC, unde a fost descoperit de Mihai Tatulici și Jeana Gheorghiu. A continuat apoi activitatea la Antena 1, Realitatea TV, Pro TV și Prima TV, alături de Teo Trandafir, împreună cu care forma un cuplu de divertisment foarte îndrăgit din România, de la acea vreme.

Apogeul carierei l-a atins însă la Antena 1, postul trustului Intact, unde a prezentat la început matinalul Dimineața Devreme, alături de buna sa prietenă Teo Trandafir. Ulterior, din echipa de prezentatori a emisiunii a făcut parte și Oreste Teodorescu. După ce Teo a plecat la Pro TV, Mircea și Oreste au realizat o nouă emisiune, care însă a fost un fiasco.

La un moment dat, a încercat să se lanseze în afaceri, însă n-a rezistat prea mult timp departe de televiziune,astfel că a revenit în trustul Intact, de data aceasta la Antena 3, cu emisiunea În Gura Presei, pe care continuă să o prezinte și astăzi, potrivit antena3.ro