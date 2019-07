Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, de la Antena 3, crede că Simona Halep va avea o misiunea foarte grea în finala de la Wimbledon, pe care o va disputa, mâine, contra Serenei Williams. Badea l-a contrazis pe Ion Țiriac, președintele FRT, care afirmase că Simona va trece fără mari probleme de legendara sportivă din SUA.

„Eu nu cred că poate să câștige așa de ușor. Asta cu „poate să câștige destul de ușor: o plimbă”. Păi toate vor s-o plimbe! Deci n-am înțeles-o pe asta. Domnule Țiriac, dacă puteți s-o lămuriți pe asta cu poate să câștige destul de ușor. Serena Williams nu e Hopa-mitică, nu se duce dintr-o parte în alta, nu pune frână, nu o ia în partea cealaltă, nu, e destul de statică, dar servește crâncen și returnează ca Dumnezeu-Tatăl.

Dacă doamna Halep nu e într-o zi în care să servească fabulos, poate să-i pună pe retur Serena Williams probleme majore. Doamna Halep n-a servit fabulos, a servit ok față de Svitolina care a servit mizerabil. Foarte tare scorul cu Svitolina, dar nu are nicio legătură cu finala cu Williams. S-o plimbe atunci, ce să zic”, a spus Mircea Badea.

