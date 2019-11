„Am inceput emisiunea de la masuta pe 13 septembrie 2004. Sunt 15 ani. Suficient. Emisiunea pe care o stiati nu mai exista incepand de azi. Considerati ca si eu, cel din contextul obisnuit, am crapat/am emigrat/oateva.

Incepand de azi voi presta la aceeasi ora, LA ACELASI POST o emisiune de hahaiala/ divertisment. Am convingerea ca s-ar putea sa ma pricep la ceea ce unii numesc, de multe ori impropriu, umor.”, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Realizatorul TV a vorbit și despre motivele pentru care a luat această decizie.

„Motivele sunt multiple, articulate, dar nu am de dat socoteala nimanui. Ca idee generala am un profund sentiment de scarba si de zadarnicie. Acum vreau doar sa rad la teveu.

Va multumesc pentru cei 15 ani si va doresc multa la revedere.

P.S. Pe pagjna asta deocamdata nu se schimba nimic, sunt niste prieteni care ar avea de pierdut daca as inchide-o”, a scris Mircea Badea pe Facebook

