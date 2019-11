Doar atât a scris pe Facebook, Mircea Badea – „Da, esti prost!”, replică la o întreagă dizertație a lui Mândruță pe care ascesta o începea cu – „Am fost un prost”.

Redăm postarea lui Lucian Mândruță:

„Am fost prost.

In anii si lunile si zilele in care v-am spus aici ca Legea Recursului Compensatoriu e o ticalosie care scoate din parnaie criminali si violatori, am fost prost.

Mai mult, am fost un propagandist neprofesionist. V-am spus asta fara sa ii intreb pe unii dintre cei care castigau puncte politice atunci:

„Bre, e adevarat? Draga PNL, e o tampenie legea asta sau cum?” N-am intrebat. Direct. Dar am presupus ca asa e. Mai ales ca nimeni nu mi-a zis altceva. Adica ceva in genul asta: „Mindruta, mananci rahat, e o lege buna, are dreptate PSD-ul, sunt pline puscariile, ne luam amenzi la CEDO” As fi inteles atunci. As fi tacut, poate. Dar nu mi-a zis nimeni, nici mie si nici natiunii, ce zic acum: „Ar fi consecinte mai grave daca o abrogam. Ramane asa (deocamdata).” Asta e o fraza cheie care a lipsit din campanie. Si pentru ca cei care n-au rostit-o nu se pot insela, pentru ca i-am ales si i-am recomandat si altora, nu-mi ramane decat sa duc vina acasa si sa recunosc public: Am fost prost. Am crezut ca lumea e desenata in alb si negru si granita dintre aceste doua lumi sta in votul nostru sincer si dezinteresat. Si adevarul e gri. Si-n el nu mai gasesc nici binele si niciun compas moral. As putea sa va mint si sa va dau cateva indemnuri morale si-o poveste frumoasa cu final fericit, acum la sfarsitul acestei marturisiri. Dar nu, ATAT DE PROST inca nu sunt!”, a scris Lucian Mândruță pe pagina sa de Facebook. Postare care a și dat naștere replicii de mai sus.

Te-ar putea interesa și: