Mircea Badea a comentat în stilul caracteristic ordinul lui Nicolae Robu. Mai mult, realizatorul „În gura presei” a dansat în emisiune ca pe manele, pe muzica celor de la Metallica, „încercând” să stabilească criteriile de indentificare a manelelor în spațiul public.

„Cum identifică organul maneaua, că tu poate umbli cu un casetofon cum era pe vremuri, cu ‘Fight the power’, dar ți se spune că asculți manele. Tu spui ‘nu, că nu-s manele, e rap’. ‘Care rap, băi?!’ Am văzut și noi cu ‘rapenon-rapenon, la ăla, la Giugiu de la Mumu, cum dracu îl cheamă pe ăla?! Pârțâ-pap, care rapăie pârțâ-rap, manele!’ Și-ți dai seama că ăla cu ‘Fight the power’ se duce la onorata instanță și spune că nu asculta manele. Îți dai seama că și onorata instață spune ‘stați un pic!’ și pac, îl cheamă pe un compozitor, nu? Un expert. ‘E manea?'” (…) De Metallica de la SUA ați auzit? Eu zic așa: dacă se poate da din buric și se poate face fără număr, e manea, trebuie să ai un criteriu obiectiv. După ce a dispus Robu, vine și te ia roaba și te duce la pușcărie bănuiesc (…) Ia să verificăm… Fără număr merge. Ia uite bă, e manea, pot să dau din buric? Da, e manea!”.

Mircea Badea a comentat și pe marginea interzicerii grătarelor în spațiul public.

„Nu mai zic de degajatoare de mirosuri de intensități deranjante. Cum măsori asta? Mirosul în ce se măsoară? Care e unitatea de măsură? Bășina! Câteva bășini are acest miros zic… Dar măcar, ăla de măsoară decibeli, există. Ăsta care măsoară mirosuri, există? Sau pur și simplu zici că dacă se înverzește organul… Pe asta nu am înțeles-o și nici nu am înțeles cum se identifică corect din punct de vedere muzical maneaua”, a comentat Mircea Badea în emisiunea sa.

Te-ar putea interesa și: