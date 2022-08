Ministrul Vasile Dîncu, lipsit de Apărare? Doru Bușcu: „A sărit mai sus decât umbra lui!”

Motivul oficial ar fi absența liderului UDMR, Kelemen Hunor, aflat în concediu, săptămâna trecută. Cu toate acestea, partidele din coaliție par să-și fi selectat miniștrii buni de remaniat. Partidul Social Democrat ar fi pregătit să-și sacrifice ministrul de la Apărare.

„S-ar putea ca Dîncu să vrea să scape de acest minister care i-a stricat imaginea. Pentru el este o eliberare să fugă de sub povara hainei militare, care nu-l încape. A sărit mai sus decât umbra lui. Eu cred că Dîncu a ajuns la armată pentru că mai era nimic, nu mai erau contracte de făcut la armată. Armata nu a făcut contracte nici cu furnizorii interni. Face niște contracte care vin de la Pentagon sau Hexagon, această geometrie Nord-Atlantică.”, a comentat jurnalistul Doru Bușcu, invitat în podcastul „România lui Cristache”.

Armata României sau ce a mai rămas din ea

„Noi existăm strategic și geopolitic pentru că au avut chef Statele Unite să existăm. Au existat niște cereri simbolice, pe care noi ne-am repezit cu un mare zel să le îndeplinim formal, adică am descompus structurile militare, am căzut pe așa-numita armată de profesioniști, care e totuși o armată cu angajați prin contract, despre care nu știm nimic. Asta e frustrarea mea, că nu știm nimic despre Armata Română.”, a mai spus redactorul-șef Cațavencii, care consideră în schimb că România are o armată de agenți secreți.

„E celebra spusă a lui Geoană, concluzia lui Geoană: «Nici noi nu mai știm câți suntem…» E plină clasa politică de acești oameni cu studii în acele hub-uri de recrutare pentru carieriștii din umbra serviciilor. Această presiune a serviciilor care au produs contra-selecție politică începe să sufoce economiile, societățile și ca să nu izbucnească mai devreme decât se așteaptă răscoala săracilor împotriva bogaților, e bine să se mai lase câte o supapă așa.”, e de părere Doru Bușcu.

