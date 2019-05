Ministrul Turismului Bogdan Trif, la Vama Veche, în minivacanța de 1 Mai

Deschiderea sezonului estival a fost un succes, apreciază ministrul Turismului, Bogdan Trif, care se află pe litoral, distrându-se la Vama Veche. După ce zilele trecute, reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc i-au cerut demisia, pe motiv că nu au fost consultați la întocmirea legii turismului, se pare că între timp s-au împăcat cu ministrul și, împreună, s-au arătat, brusc, mulțumiți de rezolvarea problemelor din turism.





Pentru ministrul Turismului, Bogdan Trif, este “un lucru îmbucurător” faptul că numărul turiștilor a crescut în această minivacanță față de anul trecut. Deși stațiunile de pe litoral au fost goale, cu excepția zonei de nord a stațiunii Mamaia și Vămii Vechi, care s-a aglomerat după 29 aprilie, Bogdan Trif a declarat, într-o conferință de presă la Constanța, că au fost peste 40.000 de turiști, față de anul trecut când ar fi fost doar 20.000. “Nu vă ascund că, la fel ca în fiecare an, am fost în Vamă. Cred că a fost un număr record de turiști, de petrecăreți, s-au distrat lumea până dimineață. Cred că este un bun start pentru sezonul estival. Și, cu siguranță, anul acesta o să avem din nou un număr record de turiști la malul mării. Și anul acesta vor fi acordate vaucherele de vacanță. Deci așteptăm ca un număr de bugetari care beneficiază de aceste vauchere de vacanță să aleagă litoralul”, a spus, încântat, ministrul Turismului.

Optimismul lui Bogdan Trif pare să îi fi contagiat și pe reprezentanții FPTR la conferința de presă, care l-au aprobat când acesta a declarat: “Ne dorim ca din sectorul turistic să facem principalul motor al economiei românești”. Până acolo însă “am constatat că sunt foarte multe lucruri bune, dar, din păcate, mai sunt și lucruri care lasă de dorit”. Pentru a ști că sunt supravegheați, hotelierii au aflat de la ministru că “avem două echipe de control care o să rămână permanent, pe toată durata sezonului, la început o să mergem pe prevenție, am dat foarte multe măsuri, o să verificăm cu strictețe dacă aceste măsuri se respectă, dacă nu, cu siguranță, cei care aduc o pată vor fi sancționați”. Întrebat ce părere are despre zona cazinoului din Mamaia unde se vinde șoarma, ministrul a început să spună că acesta va fi renovat, confundându-l cu Cazinoul din Constanța. Și, din nou optimist, ministrul a concluzionat: “În mare parte sunt mulțumit de ceea ce am găsit”.

Prim-vicepreședintele FPTR, Nicolae Bucovală, care zilele trecute îi ceruse demisia lui Bogdan Trif, acuzându-l că nu știe să gestioneze o casă sau o vilă, darămite turismul, și-a înmuiat atitudinea. El a anunțat că în această perioadă, pe litoral au fost 40.000 de turiști, “aici s-au combinat Paștele cu perioada de 1 Mai”. Și el s-a arătat mulțumit de faptul că s-au rezolvat multe în turism, problemele rămase fiind lipsa forței de muncă și costul muncii pe persoană. În rest, “la ora aceasta, litoralul este vândut în proporție de 70% și după 15 mai să i mai vindem 30% din litoral. Stăm bine, chiar foarte bine”. Nicolae Bucovală l-a rugat pe Bogdan Trif, “dacă se poate”, să se revină la decizia ca școala să înceapă la 15 septembrie, ministrul promițându-i că “o să vorbesc cu doamna Andronescu și chiar cred că o să reușim lucrul acesta, nu știu dacă neapărat anul acesta, dar măcar pentru anul viitor”.Iar o altă rugăminte, vaucherele de vacanță să fie acordate și după anul 2020 și, „dacă se poate”, la o valoare mai mare. Concluzia lui Bucovală: ”La capitolul investiții stăm bine, se vede de la an la an că litoralul arată mai bine”.

