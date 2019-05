Dă înapoi Ministrul Transporturilor? Cuc susține că Uber, Bolt și Clever NU vor fi interzise

Potrivit ministrului Transporturilor Răzvan Cuc, firmele de ride-sharing nu vor fi interzise, iar activitatea acestora va fi reglementată, clar, printr-un act normativ. El afirmă că informațiile potrivit cărora aceste servicii vor dispărea, sunt „fake news”.





În ultima perioada, prețurile pentru cursele cu Uber sau Bolt s-au dublat în unele cazuri, după intrarea în vigoare a legii taximetriei, întrucât mulți șoferi s-au temut să mai iasă în oraș pentru a da curs comenzilor. S-a speculat zilele trecute faptul că Răzvan Cuc s-ar opune firmelor de ride-sharing.

„Am avut o întâlnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever, etc. Am avut o întâlnire la minister tocmai pentru a le explica că nu vor fi interziși. Văd că este un fake news care circulă peste tot că Uber este interzis. Am văzut că inclusiv cei de la platformele electronice au declarat că nu vor fi interziși, dar văd că se tot propagă știrea asta peste tot în mass-media.

Nu îi interzice nimeni, nu vor fi probleme, din contră, de 5 ani de zile nu s-a implementat acest domeniu, iar guvernarea PSD este guvernarea care va reglementa acest domeniu. Ei au fost foarte mulțumiți pentru că au avut un partener de dialog în ultima lună, au venit cu câteva observații de care trebuie să ținem cont, după care vom urca acest proiect pe procedura de transparență. Trebuie să reglementăm noi din punct de vedere tehnic și legal, dar nu se pune problema de interzicere. Noi, prin ordonanța care s-a dat în luna aprilie, am combătut pirateria. Uber nu este piraterie, se face o confuzie foarte gravă”, a declarat la Ploiești ministrul Transporturilor, citat de Mediafax.

Aplicaţiile pentru maşini în regim de car sharing, precum Uber, Bolt şi Clever, anunţă că ar putea să nu mai aibă şoferi pe traseu începând de joi. Altfel spus, este posibil ca mulţi dintre cei 2,5 milioane de utilizatori ai acestor platforme să nu găsească o maşină disponibilă sau să fie nevoiţi să aştepte foarte mult, chiar dacă aplicațiile vor funcționa în continuare, din cauza reglementării care trasformă aceste aplicații în servicii ilegale.

