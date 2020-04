„Până în momentul de faţă nu există înregistrată nicio solicitare din partea vreunui oficial austriac cu privire la un tren care să plece din Gara Timişoara, pe 2 mai, pentru a transporta în Austria forţă de muncă din România pentru îngrijirea vârstnicilor din această ţară”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul s-a arătat indignat de declarația unui oficial austriac, menționând că nu a primit nicio solicitare oficială pentru forța de muncă.

„Eu am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La Ministerul Transporturilor nu există nicio solicitare oficială din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care să pornească din Timişoara pe data de 2 mai. Noi am cerut să facă demersurile şi am transmis adrese oficiale către Ministerul Afacerilor Externe, către ambasadă, către Ministerul Afacerilor Interne, să ne spună dacă la ei a ajuns vreo astfel de solicitare. La noi nu a ajuns”, a mai afirmat Lucian Bode.

„În această perioadă avem obligaţie zero de a implementa tot ceea ce s-a stabilit prin ordonanţele militare pentru a proteja populaţia, pentru a respecta măsurile sanitare şi să ne gândim în acelaşi timp cum menţinem în viaţă toate sectoarele economice. Dacă vom ajunge la un acord guvernamental, fiţi convinşi că nu va veni cine va dori în România cu trenul să ia pe cine va dori din România, în gară, să-i ducă unde doresc ei.

Dacă se va ajunge la operaţionalizarea unui astfel de tren, această activitate se va desfăşura după regulile statului român. Deocamdată nu avem nicio solicitare oficială, ci doar o declaraţie a unui politician din Austria, pe care o tratăm ca o declaraţie. Din punctul nostru de vedere, nimic concret”, a detaliat ministrul Bode.

