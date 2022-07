Ministrul Muncii despre pensiile militarilor: Nu intră în categoria celor speciale

Ministrul Muncii a declarat că pensiile militare nu intră în categoria celor speciale, când a fost întrebat despre supraimpozitarea acestor venituri. Marius Budăi că a trimis toate datele de care dispune Ministerul Muncii către Ministerul Finanţelor şi că ministrul Adrian Câciu urmează să propună un procent privind impozitarea pensiilor speciale.

„Să vină domnul ministru cu propunerea şi vedem. Noi am dat toate cifrele de care dispunem. E propunere pe Codul fiscal şi e la dumnealui, ministrul Finanţelor. Eu nu cred că pensiile militare sunt pensii speciale şi nu cred că vor intra aici. Nu cred că vor intra aici pentru că noi vom discuta cu Comisia Europeană“, a spus Marius Budăi.

Renegocierea PNRR

Ministrul Muncii spune că vor fi discuții și pentru renegocierea PNRR. „Vom avea discuții privind renegocierea PNRR, inclusiv pe agricultură, pentru că e anormal ca într-un program să nu ai niciun leu pentru managementul apei în România. De altfel, am primit întrebări de la Comisia Europeană de ce o asemenea asumare a unui procent de 9,4% până în 2070 cu plata pensiilor. Nu există niciun document care să fi plecat din Ministerul Muncii cu acest procent”, a declarat Marius Budăi, marţi la Antena 3.

Marius Budăi spune că va explica foarte calr situația din România. „Au înţeles că pensiile militare nu au cum să intre în această categorie. Sunt chestiuni diferite. Vom avea discuții cu Comisia. la nivel de comisar şi la nivel de tehnic. În primul rând hai să stabilim un lucru: România are circa 4-5 milioane lucrători în UE. Ei au fost pregătiţi de statul român. Ei contribuie la PIB-ul UE prin contribuţia pe care o au în statele respective. Ori ei nu contribuie la noi în ţară. Nu poţi să mă încosertezi pe mine România într-un procent din moment ce eu am oameni la tine. Am avut aceste discuţii premergătoare cu Comisia. Am analizat aproape toate PNRR din UE.

Am discutat prin ambasade, am analizat legislaţiile naţionale ale statelor din UE şi nu am găsit nicăieri vreo asemenea asumare cu un asemenea procent şi mai ales până în 2070. Sunt lucruri foarte grave. Sunt convins că aceste lucruri nu trebuie să rămână acolo”, a mai completat ministrul Muncii, potrivit news.ro.

Nu va semna

Marius Budăi a mai spus că nu va semna, în calitate de ministru, niciun document care să ducă la sărăcirea pensionarilor din România.

„Discutăm fiecare cu ministrul de resort, explicăm cu cifrele pe masă, cu argumentele pe masă şi eu am încredere că se va face. Eu nu cred că va fi o decizie nefavorabilă sau nu voi fi ministrul care să semneze o reformă care să sărăcească seniorii noştri. Nu voi renunţa la a discuta cu Comisa Europeană. Prin toamnă aşteptăm primul răspuns”, a mai precizat Budăi.