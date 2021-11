Ministrul Muncii a făcut marile anunțuri. Ce se întâmplă cu plata pensiilor și vârsta de pensionare

Cu numai o lună în urmă, preşedintele Casei de Pensii anunţa că vârsta de pensionare la femei va creşte treptat de la 61 la 63 de ani până în ianuarie 2030.

Nu va crește vârsta de pensionare

„Exclus să cresc vârsta de pensionare atât timp cât voi fi ministru. Am explicat foarte clar şi mi-am asumat şi în guvernarea trecută o scrisoare către Comisia Europeană în care am explicat Comisiei că noi în România trebuie mai întâi să ridicăm speranţa de viaţă şi abia ulterior să ne gândim la eventuale creşteri a vârstei de pensionare.

Am explicat foarte clar şi am asumat şi în guvernarea trecută o scrisoare către Comisia Europeană în care am explicat Comisiei că noi în România trebuie întâi să ridicăm speranţa de viaţă şi abia apoi să ne gândim la o eventuală creştere a vârstei de pensionare.

(…) Despre PNRR şi vârsta de pensionare: la Comisia Europenă nu există aşa un bau-bau, nu, acolo sunt oameni care, dacă le explici, înţeleg.

Speranţa de viaţă pentru bărbaţi este de 70 de ani şi 6 luni. Speranţa de viaţă sănătoasă este în jur de 59-60 de ani.

Păi nu putem să spunem că noi scoatem oamenii la pensie cu picioarele înainte din producţie, din birouri şi de acolo de unde lucrează”, a afirmat vineri, Marius Budăi, potrivit Agerpres.

„Nu vor exista probleme cu plata pensiilor în luna decembrie”

El a dat asigurări și că nu vor exista probleme cu plata pensiilor în luna decembrie, deoarece banii alocaţi Ministerului Muncii la rectificarea bugetară vor acoperi plata tuturor pensiilor pentru această lună.

Conform declarațiilor lui Budăi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale primeşte peste 2,7 miliarde de lei la rectificarea bugetară aprobată vineri.

Din aceşti bani, suma de 1,2 miliarde de lei e destinată plăţii pensiilor în luna decembrie, a mai menționat ministrul de resort.

„Am aprobat astăzi rectificarea bugetară, astfel încât să facem plata alocaţiilor, salariilor, pensiilor, indemnizaţiilor în luna decembrie. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale primeşte în total peste 2,7 miliarde lei astfel: 8,6 milioane lei – pentru asigurarea drepturilor salariale;

1,2 miliarde lei – pentru plata pensiilor”, a scris pe Facebook ministrul Muncii.

De asemenea, 269 de milioane de lei sunt destinaţi măsurilor de compensare la facturile de energie şi de gaze naturale, a conchis eli.