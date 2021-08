Ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, a vorbit despre inflaţie, taxa auto şi firmele sale

În 2004, potrivit cv-ului, Vîlceanu a fost economist la Trefo SRL, firma familiei sale. În 2006 era director economic la firma sa, Rominex Mining Engineering SA, iar în 2016, din nou director economic la Trefo SRL.

În ancheta publicată de jurnalistul gorjean Narcis Daju în România Liberă s-a arătat că în 2019, inspectorii de la ANAF Gorj au făcut un control la firma Trefo SRL din Rovinari, deţinută de Elisabeta Vîlceanu şi condusă de directorul Eugen Vîlceanu, părinţii lui Dan Vîlceanu.

Inspectorii primiseră sesizări din alte judeţe despre un comportament de tip-fantomă din partea unor firme care au livrat materie primă către Trefo Rovinari. În cele din urmă, Parchetul General a clasat dosarul de evaziune fiscală în care era menţionat numele lui Dan Vîlceanu.

Magistraţii au disjuns partea cu firmele, printre care şi firma părinţilor săi, pentru continuarea cercetărilor şi au declinat dosarul rămas la Parchetul Tribunalului Gorj, conform G4media.ro.

Ce s-a întâmplat cu inspectorii ANAF

Jurnaliştii gorjeni au dezvăluit că directorii de la ANAF Gorj ar fi fost mutaţi disciplinar în alte judeţe după controlul la firma familiei deputatului PNL. Anul trecut, ministrul Finanţelor era chiar Florin Cîţu, despre care presa centrală a relatat că are o relaţia foarte apropiată cu Dan Vîlceanu.

Mai departe, directorii ANAF Gorj, Marin Ciumag şi Alin-Gabriel Goleanu, au dat instituţia în judecată şi au câştigat. Drept urmare, au revenit pe vechile poziţii. Contactat telefonic, Marin Ciumag nu a dorit să comenteze şi a motivat că este la o înmormântare.

După publicarea investigaţiei jurnalistului Narcis Daju, Dan Vîlceanu a negat orice implicare în mutarea şefilor de la ANAF Gorj. Mama sa, Elisabeta Vîlceanu, este asociată unică a firmei Trefo S.R.L., companie care în 2020 a derulat contracte de peste 1.000.000 dolari cu companii de stat, printre care CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia.

Trefo are un capital social de 1,2 milioane de lei și are ca obiect principal de activitate „Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii”. Potrivit Recom Online, Trefo a realizat o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei și un profit de peste 2 miliarde de lei cu 47 de angajați.

Clarificările lui Dan Vîlceanu

„Aş vrea să clarificăm chiar de azi. Există o companie a părinţilor mei, înfiinţată când aveam 18 ani. La 18 ani, trebuie să fii cel puţin precoce pentru a-ţi folosi părinţii drept paravan. Contractele declarate acolo nu au fost câştigate decât prin licitaţie publică.

Este una dintre companiile care are afaceri cu CEO Oltenia şi altele, dar printre cele mai mici. Mai multe companii au contracte mai multe şi mai mari. Am mai avut două companii pe care le-am lichidat când am intrat în Parlament, tocmai pentru a evita astfel de întrebări şi cred că am făcut bine.

(a comentat acuzaţiile despre despre traseismul politic, care au vizat perioada în care a fost liderul organiziţiei de tinere a PSD în Gorj) Am văzut că toţi sfinţii şi îngerii din politica românească se leagă de acea perioadă.

De ce nu a dat mâna cu Iohannis

Am fost într-o organizaţie de tineret din alt partid în urmă cu 10 ani şi nu am ascuns asta niciodată. Este scris şi în cv-ul meu postat pe site-ul Camerei Deputaţilor. Dacă acesta e păcatul meu politic capital, fie, îl duc.

(a fost întrebat care este relaţia cu preşedintele Klaus Iohannis şi de ce nu a dat mâna cu acesta la ceremonia de învestire în funcţie) Asta e procedura şi am respectat-o.

(a fost întrebat dacă a schiţat o strategie pentru recuperarea prejudiciilor din dosarele penale). Axistă ANABI pentru asta, dar da, e un rol împărţit (n.r. – cu Ministerul Finanţelor), dar în principiu, ANABI este titulara. Dar este foarte important să recuperăm prejudiciile. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l rezolvăm este creşterea gradului de conformarea voluntară.

O nouă taxă-auto în România?

(a fost întrebat dacă va apărea o taxă-auto pentru maşinile mai vechi de 15 ani) După toată epopeea taxei auto, cred că o taxă sau modul în care vom putea rezolva această problemă este numai după ce vom avea o discuţie bine cumpănită.

(s-a referit la mutarea disciplinară celor doi inspectori ANAF la Galaţi) Aţi văzut o acuzaţie care nu s-a confirmat. Nu s-a întâmplat nimic cu absolut niciun angajat al ANAF. Să ştiţi că nu e uşor să fii opozant PSD într-un judeţ cum e Gorjul. E urât când îţi vine un angajat de la ANAF şi îţi spune: «Nu înţelegi că am ordin de la Craiova?»

Jurnaliştii i-au spus ce inflaţie are România

(a fost întrebat ce are de gând să facă pentru a controla preţurile în creştere şi inflaţia de 5%) Inflaţia nu e la un nivel record şi nici nu e la 5%. (jurnaliştii i-au amintit că statistica despre inflaţia de 5% a fost publicată de Institutul Național de Statistică (INS). Din punctul acesta de vedere, lucrul acesta trebuie discutat cu titularul problemei, care este Banca Naţională.

Toate măsurile luate au fost luate în direcţia reducerii inflaţiei. Dar să ştiţi că nu există creştere economică în lume fără să existe un puseu inflaţionist.

(a fost întrebat dacă a avut vreo discuţie cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, singurul care a votat împotriva lui în BPN şi care a declarat că în privinţa mumirii lui Dan Vîlceanu la Ministerul Finanţelor există multe riscuri şi semne de întrebare) Nu am avut niciun scandal cu Ludovic Orban.

A condus băut, cum a făcut-o Florin Cîţu?

(a fost întrebat dacă a condus vreodată băut, cum s-a întâmplat cu Florin Cîţu în SUA, în urmă cu două decenii). Nu.

(a fost întrebat de ce a ieşit din PSD) Dacă pentru sfinţii şi îngerii politici, faptul că am fost într-o organizaţie de tineret într-un alt partid, atunci asta e, duc acest păcat. În momentul acela eram antreprenor. PSD era un partid în care chiar nu puteai să găseşti oameni cu care să relaţionezi.

(a fost întrebat dacă are datorii la stat) Din ce ştiu, în acest moment nu am datorii la stat. Nu am niciun fel de problemă de niciun fel de tip şi întrebările acestea trebuie să înceteze. Tocmai de aceea sunt foarte constructiv pentru a rezolva această problemă azi.

(a mai fost întrebat dacă ştie cât costă un litru de benzină). Am venit cu maşina. 6,2 lei era ultima dată când am alimentat eu”, a spus Dan Vîlceanu în dialogul cu jurnaliştii care l-au aşteptat joi dimineaţa la Ministerul Finanţelor.