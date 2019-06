Ministrul Culturii: ”Facem Muzeul Revoluţiei Române, dar nu ştim când şi cu câţi bani”

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer Daniel Breaz, s-a aflat vineri la Timișoara, ocazie cu care a adus în discuție viitorul Muzeu al Revoluţiei Române de la Timişoara. Momentan, există clădirea în care va funcționa acesta, urmează un studiu de fezabilitate.





Muzeull Revoluţiei Române de la Timişoara va fi amenajat în fosta garnizoană din Piaţa Libertăţii. ”În o perioadă scurtă, în 2019, vom comemora 20 de ani de la Revoluţie. Am dat Hotărârea de Guvern să se înfiinţeze Muzeul Revoluţie. Important era de găsit o locaţie, reprezentativă, dar care să fie şi pretabilă pentru aşa ceva, inclusiv să aibă o poziţie bună pentru turişti tot anul, să vină în număr mare. Am identificat şi transferat Garnizoana de la Ministerul Apărării la Ministerul Culturii. Am început demersurile, se vor executa documentele celor două două clădiri. Vom începe demersurile pentru repararea şi restaurarea clădirii, astfel ca aceasta să poată fi organizată ca muzeu. Vom găsi şi un curator care să dea viaţă proiectului, ca acesta să devină muzeu. Va fi un simbol, acest muzeu semnifică eliberarea de sub comunism”, a declarat ministrul Culturii, la Timişoara.

Potrivit ministrului, procesul verbal de primire va exista săptămâna viitoare, urmează studiul de fezabilitate şi se vor stabili costurile necesare, inclusiv o dată până la care muzeul să fie realizat. ”După ce va fi gata studiul vom ştii totul. Ne-am asumat acest lucru, vom realiza şi acest muzeu. O sumă aproximativă reală a investiţiei, doar după studiul de fezabilitate. Nu am primit un proiect despre cum va arăta muzeul pentru simplul motiv că acum o lună nu ştiam dacă acea clădire va fi a noastră, după proiectare vom şti cum va arăta. Discuţii când va începe proiectarea vor fi, să existe o discuţie şi un curator, o viziune, a mai declarat Breaz într-o conferință de presă.

Potrivit secretarului de stat Ion Ardeal Ieremia, ”Memorialul Revoluţiei are un loc important în noul muzeu. Memorialul deţine un portofoliu de materiale, exponate, mărturii, care pot să-şi găsi locul în muzeu. Dar, trebuie precizat că acest muzeu va fi al Revoluţiei române. Va fi un important punct identitar în Timişoara, va cuprinde istoria întregului fenomen, nu doar din Timişoara”. (Sursa foto: Constantin Duma)

