Ministrul chinez al Apărării, cercetat pentru corupţie. Tocmai a vizitat Rusia și Belarus

Ministrul chinez al apărării Li Shangfu este investigat pentru corupţie în cazul unor achiziţii publice. Ancheta asupra lui Li se referă la achiziţia de echipamente militare. Un oficial regional de securitate şi trei persoane aflate în contact direct cu armata chineză au vorbit despre acest caz. Și 8 înalţi funcţionari din cadrul unităţii de achiziţii a armatei chineze, pe care Li a condus-o, sunt sub investigaţie.

Ancheta asupra lui Lis este efectuată de Comisia de inspecţie disciplinară a armatei, au declarat mai multe surse. O purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe a declarat că nu știe informații din anchetă. Consiliul de Stat şi Ministerul Apărării nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Nici Li nu a putut fi contactat.

În iulie, unitatea de achiziţii publice a armatei a anunţat că doreşte să „cureţe” procesul de licitaţie. Aceasta a invitat publicul să raporteze nereguli datând din octombrie 2017. La momentul respectiv, Li se afla la conducerea sa. El a condus unitatea până în octombrie 2022. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că armata are „toleranţă zero faţă de corupţie”. Acesta nu a dorit să spună dacă fostul ministru este vinovat sau nu.

Acuzat de corupție după ce s-a întors din Rusia și Belarus

Financial Times a aflat că guvernul SUA crede că Li a fost pus sub investigaţie. The Wall Street Journal a descoperit că Li a fost luat săptămâna trecută pentru interogatoriu. Ambasadorul SUA în Japonia, Rahm Emanuel, a lăsat de înțeles că fostul ministru ar fi în arest la domiciliu.

Li a fost văzut ultima dată la Beijing pe 29 august. La începutul acestei luni, el a vizitat, de asemenea, Rusia şi Belarus. Ancheta asupra ministrului a început la scurt timp după întoarcerea sa din acea deplasare. Se mai spune și că Li ar fi un apropiat al președintelui Xi Jinping, potrivit Reuters.